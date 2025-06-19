Blumhouse финализировала сделку по покупке прав на «Пилу»

В создание новых фильмов серии будут вовлечены Джеймс Ван и Ли Уоннелл

ПИЛА получила новый дом – как и предполагали инсайдеры, студия Blumhouse приобрела часть прав на хоррор-серию.

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что компании достались 50% франшизы, ранее принадлежавшие продюсерам Орену Коулзу и Марку Бургу. В своих заявлениях Коулз подчеркнул, что настало «подходящее время передать эстафету», а Бург добавил, что хочет «двигаться дальше и рассказывать новые истории».

По словам главы Blumhouse Джейсона Блума, создатели ПИЛЫ Джеймс Ван и Ли Уоннелл будут активно вовлечены в создание будущих фильмов франшизы.

Напомним, что оставшимися 50% ПИЛЫ владеет Lionsgate – ожидается, что студия продолжит сотрудничать с Blumhouse в качестве партнера и заниматься дистрибуцией новых картин серии.

Фото: кадр из фильма ПИЛА 2