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КИОН и F6 добились возбуждения уголовного дела из-за пиратской копии «Приговора»

Автор: БК

6 октября 2026

Ущерб правообладателю превысил 15 млн рублей

Компания F6 и онлайн-кинотеатр КИОН смогли установить личность человека, который незаконно разместил на торрент-трекерах сериал «Приговор» с Антоном Васильевым,

Отмечается, что пиратскую версию посмотрело более 150 тысяч человек, а ущерб правообладателю превысил 15 млн рублей.

Расследование началось в мае – тогда специалисты онлайн-кинотеатра по цифровому следу нашли пользователя, который скачал сериал в обход защиты платформы, а F6 провела дополнительный анализ и задокументировала распространение нелегальных копий.

Собранные материалы были переданы в Следственный комитет. Личность нарушителя установили, после чего против 59-летнего москвича возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ – за нарушение авторских и смежных прав.

В КИОН назвали дело важным примером борьбы с пиратством и подчеркнули, что совместное расследование позволило привлечь к ответственности конкретного нарушителя.

Фото: кадр из сериала «Приговор»

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