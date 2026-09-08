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МГИК и Творческая лаборатория «ON Лаб» договорились о партнерстве

Автор: БК

8 сентября 2026

Ранее лаборатория объявила очередной творческий конкурс

Творческая лаборатория «ON Лаб» и Московский государственный институт культуры (МГИК) подписали соглашение о партнерстве, которое даст лаборатории новые точки соприкосновения со студенческий средой и пулом молодых талантов. МГИК, в свою очередь, расширит горизонты для старшекурсников через реальные проекты в креативной индустрии.

«МГИК готовит специалистов, которые умеют работать на стыке культуры, творчества и современных медиа и для которых культурное многообразие страны является основой профессии. Партнерство с «ON Лаб» – прекрасная возможность для наших студентов оказаться именно в этой точке пересечения. Мы рады поддержать проект, который дает молодым авторам не просто конкурсную площадку, а реальный профессиональный старт», – заявил декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.

В ходе презентации лаборатории на площадке МГИК основатель «ON Лаб» Надежда Лысенко также рассказала о ее возможностях студентам театрально-режиссерского факультета и факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств.

Напомним, что в этом году «ON Лаб» в дополнение к театральному направлению запустила конкурс кинорежиссуры. Прием заявок продлится до 25 октября. Тема лаборатории 2026 года – «Сказки народов России», приуроченная к Году единства народов России.

Фото: «ON Медиа»

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