Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии

Мероприятие пройдет с 7 по 12 сентября

С 7 по 12 сентября в Австрии пройдет 3-я Неделя детского кино, организованная РОСКИНО совместно с Посольством России в Австрии и приуроченная ко Дню знаний.

«Знакомство с кино начинается в детстве, и именно первые фильмы во многом формируют любовь к кинематографу на всю жизнь. Неделя детского кино дает возможность юным зрителям познакомиться с современными российскими историями, героями и анимацией, а также становится еще одним шагом в культурном диалоге между Россией и Австрией», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Показы состоятся на трех площадках: в Российском центре науки и культуры и русскоязычной школе «Меридиан» в Вене, а также в русскоязычной школе в Линце.

В программу вошли семейное фэнтези БУРАТИНО Игоря Волошина, анимационный фильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита, комедия ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ и сказка ОГНИВО Александра Войтинского, а также мультсериал «Герои Арктики» Алексея Замыслова и Ольги Майбородиной.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО