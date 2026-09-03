Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября

«Ночной бизнес», «Доктор, я боюсь…», «Почти настоящий детектив»

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в сентябре – детектив «Комиссар Рекс. Вена зовет» о самом известном в мире псе-борце с преступностью. По сюжету, Рекс присоединяется к своему напарнику, чтобы раскрывать даже самые сложные дела в Вене.

Кроме того, зрителей стриминга ждут мелодрама «Доктор, я боюсь…», криминальная комедия НОЧНОЙ БИЗНЕС и новые сезоны популярных турецких сериалов.

Уже на сервисе:

ПАСТЬ (триллер, реж. Джеймс Нанн)

Экскурсия по живописным озерам Луизианы превращается в смертельную ловушку: четырехтонный бегемот топит лодку туристов, и теперь им предстоит побороться за свои жизни.

КАССА НЕВЕСТ (приключенческая комедия, реж. Руслан Бальтцер)

Аферист Лаврик из будущего попадает в Москву 1913 года, чтобы выкрасть артефакт из «Кассы невест», но влюбляется в принципиальную Варю, и план рушится.

«Какой скандал!», 2-й сезон (анимация)

Юй Вань Инь продолжает пытаться изменить предопределенную судьбу, стараясь избегать конфликтов, способных привести к гибели. Однако жизнь в императорской резиденции оказывается намного опаснее, чем предполагалось во время чтения романа. Практически каждый придворный скрывает собственные намерения, связанные с властью, наследством или тайными союзами.

«Крошки» (анимационный)

Любимые персонажи из классических мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» теперь совсем крошки! Маленькие Винни, Лева, Волчонок, попугай Кеша, маленький Матроскин – Мотя, Зайка и Мартышка Марта вместе изучают мир. Они придумывают игры, решая интересные задачи, справляясь с трудностями и каждый раз узнавая что-то новое.

«Маменькин сынок», 2-й сезон (реалити)

Новый сезон реалити-шоу телеканала Ю о женщинах, чьи мужья слишком зависимы от своих матерей. Вмешательство свекрови мешает героиням строить собственную семью, и они обращаются за помощью к профессиональному психологу, чтобы спасти отношения.

«Мама в 16», 6-й сезон (реалити)

Новый сезон остросоциального реалити-шоу телеканала Ю, которое рассказывает о жизни девушек-подростков, столкнувшихся с неожиданной беременностью.

С 3 сентября:

ХОЛОП 3 (комедия, реж. Клим Шипенко)

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Тайное агентство по перевоспитанию мажоров берется за скандальную пару на грани развода. Богатые муж и жена переносятся в эпоху Петра I, отправляются в морское путешествие и попадают во дворец турецкого султана.

«Холод» (криминальная драма, реж. Алексей Казаков)

новые серии – 3 и 10 сентября, финал сезона – 17 сентября

Женя попадает в тюрьму по несправедливому обвинению в автомобильной аварии, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. За решеткой девушка случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. Та в тюрьме не первый год, у нее налажены связи с «полезными» заключенными и есть план побега. В благодарность за спасение Яна обучает Женю, как стать сильнее, чтобы попытаться сбежать и отомстить тем, кто забрал у неё семью и свободу.

С 4 сентября:

НОЧНОЙ БИЗНЕС (комедийный боевик, реж. Деррик Борте)

Опытный авторитет, владеющий ночным клубом, решает завязать с криминалом. Но абсурдное ограбление втягивает его в разборки картелей, и пенсию приходится отложить.

С 5 сентября:

«Доктор, я боюсь…» (мелодрама)

Харизматичный и очень успешный врач-гинеколог Андрей Крылов оставляет столичную практику и приезжает работать в областную больницу. Он сразу привлекает к себе внимание сотрудниц и пациенток, чем вызывает безудержную ревность коллег. По больнице ползут слухи: Крылов совершил врачебную ошибку и с позором уехал из Москвы. Все уже почти уверены: новичок явно что-то скрывает. Пока одни коллеги начинают «копать» под Крылова с целью подставить и занять его место, кто-то испытывает к нему романтические чувства. Масла в огонь подливает обиженная экс-невеста Крылова, готовая всему миру рассказать о темном прошлом бывшего…

С 8 сентября:

«Чужое лицо» (мелодрама)

Богатая наследница с амнезией встречает таинственного незнакомца, который называет себя ее женихом. Но можно ли ему верить?

С 9 сентября:

«Почти настоящий детектив» (комедия, реж. Дмитрий Булейко)

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Харизматичный и самовлюбленный артист и шоумен приезжает в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова. Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяина ранят, а артиста объявляют главным подозреваемым. Расследование берет в свои руки Надежда — майор полиции и, по совместительству, будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить ее от расследования. Чтобы докопаться до правды, артисту и Надежде придется объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства.

С 10 сентября:

«Комиссар Рекс. Вена зовет» (детектив)

Самый известный в мире пёс-борец с преступностью возвращается к своим истокам: Рекс присоединяется к своему напарнику, детективу Максу Штайнеру, чтобы раскрывать даже самые сложные дела в Вене. Благодаря своим острым инстинктам и поразительному интеллекту, Рекс быстро находит зацепки на любом преступнике. А когда дело доходит до критической ситуации, Рекс всегда готов поддержать Макса.

С 11 сентября:

«Звезда, упавшая в море цветов» (мелодрама)

Основательница ювелирного бренда, Гу Лю Су, перфекционистка до мозга костей, случайно проводит ночь с легкомысленным наследником Лу Син Чэнем. Каков же был шок, когда на следующий день он стал ее личным секретарем! Сначала — противостояние, потом — вынужденное партнерство, а вскоре в их отношениях проскальзывает невысказанное чувство.

Также в сентябре:

«Розы и Грехи», 2-й сезон (мелодрама)

Когда свадьба Серхата и Зейнеп сорвалась, жизни всех их близких людей кардинально изменились. Теджер понимает, что его отец не остановится ни перед чем, а Зейнеп не сможет его быстро простить за тот сложный выбор, который он был вынужден совершить. Выбор, перед которым Юсуф Теджер поставил своих сыновей, навсегда изменит не только их судьбы, но и судьбы всех их близких людей.

«Далекий город», 3-й сезон (мелодрама)

Побег Альи окончательно разбил сердце Джихана. Он потерял не только любимую женщину, но и брата, а его мама стала настоящей детоубийцей. Тот факт, что Мерьем спасла ему жизнь, заставляет Джихо чувствовать себя должником, и теперь он не может так просто отослать ее, даже учитывая, что Фейяз никогда не навредит ей. Алья вместе с Денизом пытаются привыкнуть к новой и спокойной жизни. Но Мардин нельзя так просто забыть. Продолжение популярного турецкого сериала, рассказывающего о семье Албора.

«Клюквенный щербет», 5-й сезон (мелодрама)

Башак и Фатих, несмотря на царящий хаос, остаются вместе, а Асаф уже не так решительно настроен держаться подальше от Тунджая. Счастливой семейной жизни Абдуллаха пришел конец, а смерть Нурсемы и Ильхами стала огромным ударом для всех. Тот факт, что Ниляй покинула дом Уналов, означает лишь одно — у оставшихся героев начинается абсолютно новая жизнь.

«Воинственный Бог Асура», 2-й сезон (анимация)

На «съезде сотни сект» Чу Фэн выходит на арену как ученик, а слышит за кулисами другое: кто-то заранее распределил победителей и готовит удар по тем, кто мешает плану. Во втором сезоне он уже не просто ищет силу — он пытается сорвать интригу, из за которой сильнейшие школы готовы превратить турнир в охоту. Вражда с главой Линъюньской секты Янь Янтянем быстро становится личной, но настоящий перелом происходит, когда пробужденная энергия затрагивает ледяную и огненную «двойную жемчужину»: Су Роу и Су Мэй оказываются на грани, и времени на осторожность больше нет. Чу Фэн отправляется в гору Тысячи демонов за редкими артефактами, потому что другого способа вернуть друзей он не видит. Если он ошибется, потеряет не только близких — его силы станут приманкой для тех, кто мечтает управлять девятью провинциями.

«Сильнейшая прокачка» (анимация)

Попав в мир культивации, Чжао Фан оказывается в теле юноши, утратившего все свое боевое мастерство. Однако судьба дарит ему уникальную систему, которая предлагает задания, способные быстро восстановить его былую силу. Эти задания совсем не простые, но, к счастью, опыт Чжао Фанга как увлеченного геймера дает ему преимущество он умеет находить скрытые эксплойты и использовать механику системы в своих интересах.

Фото: кадр из сериала «Комиссар Рекс. Вена зовет»