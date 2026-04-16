«Иви» запускает подписку с показом рекламы

Она обойдется пользователям вдвое дешевле обычной цены

Онлайн-кинотеатр «Иви» станет первым стриминговым сервисом в России, который запустит показ рекламы внутри платного контента. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что подобный вариант подписки обойдется пользователям вдвое дешевле стандартной цены – в 199 рублей.

Продажей рекламы на CTV (подключенных к интернету телевизорах или устройствах, с помощью которых можно смотреть потоковый контент через приложения) займется технологический видеоселлер МТС Ads Premium Video. Подчеркивается, что разместить ее можно будет не только в бесплатных тайтлах, но и во всем каталоге, включая новинки.

Стоит отметить, что рекламные тарифы – это уже тренд для стримингов на Западе: одним из первых подобную подписку еще в 2022 году запустил Netflix.