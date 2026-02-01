Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраля

«Выход 8», корейские дорамы и китайская анимация

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в феврале – южнокорейский детективный триллер «Честь» о трех успешных подругах-юристках, вынужденных разбираться с последствиями тайны, которую они хранили 20 лет.

Кроме того, зрителей стриминга ждут экранизация игры ВЫХОД 8, триллер УБИЙЦА В ПЕТЛЕ ВРЕМЕНИ, хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: НОВЫЙ АТТРАКЦИОН и многое другое.

Со 2 февраля:

«Честь» (детективный триллер, реж. Пак Кон-хо)

Три блестящие юристки и подруги со студенческих времен работают в одной фирме, отстаивая права женщин. Однажды общая тайна прошлого настигает их, грозя разрушить карьеры и устоявшиеся жизни.

«Абсолютный мастер боя» (анимационный, реж. Ханбо Чен)

В погрязшей в нищете и войнах стране голодают люди и бесчинствуют опасные банды. Юноша Вэй Хэ живет с двумя сестрами, старшей Вэй Чунь и младшей Вэй Инь. Вместе с Чунь он отправляется на поиски родителей, которые пропали со всей артелью камнетесов у подножья горы, где они работали. В пути на брата и сестру нападает кровожадный монстр, и Чунь оказывается в смертельной опасности. Хэ уверен, что она погибла, и дает себе слово защищать младшую сестру и всю свою семью и не оставлять надежды найти мать и отца. Чтобы стать сильным и отважным, он решает пойти учиться в легендарную школу боевых искусств, где готовят лучших воинов страны.

«Встреча с ее юностью» (анимационный, реж. Сын-Джин Банг, Лонгли Лю, Шэнчжун Сюй)

Студент Цань живет с матерью Цзинь Юй, которая тяжело больна уже двадцать лет. Медики сообщают Цаню, что мать умирает, и парень готов на все, чтобы ее спасти. Загадочный незнакомец предлагает юноше подписать контракт, по условиям которого женщина может исцелиться, но Цань заплатит за это сорока четырьмя годами своей жизни. А умереть он может в любой момент в результате несчастного случая. Цань соглашается пожертвовать собой ради здоровья матери. Чудо происходит, Цзинь Юй исцеляется и обретает молодость, не подозревая о том, какую цену заплатил за это ее сын.

C 3 февраля:

ВЫХОД 8 (триллер, реж. Гэнки Кавамура)

Мужчина не может выйти из перехода метро, что начинает сводить его с ума. Единственная возможность выбраться – не упустить ни одной аномалии и найти выход № 8.

С 6 февраля:

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (хоррор, реж. Дуглас Димонда, Адам Дубин)

Веселая компания отправляется на поиски заброшенного парка развлечений, с которым связана жуткая история – 15 лет назад он был закрыт из-за постоянных проблем с аттракционами: они калечили и даже убивали посетителей.

C 7 февраля:

«Первокурсницы», 2-й сезон (комедия, реж. Алена Корчагина)

в мультиподписке «Яндекс Плюс» на «Иви»

В новых сериях Настя и Жанна столкнутся с очередными вызовами. Они слетают в Сочи на зимние каникулы, где героиня Жанна успеет завести курортный роман. Впрочем, и по возвращении в Москву, Жанну ждут приключения на романтическом фронте – она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь Настя, которая в предыдущем сезоне, начала встречаться с однокурсником Данилой, задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте. Кроме того, подруги откроют совместный бизнес и параллельно с учебной будут развивать кулинарный стартап.

С 9 февраля:

УБИЙЦА В ПЕТЛЕ ВРЕМЕНИ (триллер, реж. Кит Джардин)

Известный серийный убийца Чарли оказывается в зловещей ловушке – временной петле. Теперь ему приходится раз за разом проживать одну и ту же кровавую ночь, застряв в кошмарном калейдоскопе насилия. Перед Чарли стоит мучительный выбор: продолжать бесконечную череду убийств или попытаться найти выход из петли, даже если для этого придется столкнуться с тем, что страшнее смерти.

С 12 февраля:

ГЕРОЙ ВНУТРИ. СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ (анимационный, реж. Мэн Джу-гон)

Когда обычный подросток находит загадочный комикс, его жизнь меняется навсегда: герои со страниц оживают и готовы сражаться на его стороне. Но вместе с ними в реальный мир приходят и злодеи, жаждущие захватить невероятную силу книги. Чтобы защитить друзей и город, ребятам предстоит поверить в себя и открыть главное оружие – силу воображения.

С 14 февраля:

«Защити сердце» (мелодрама, реж. Хэ Шупэй, Хоу Шу-Пуй, Хо Сам)

Изгнанная за непослушание из своей общины, молодая заклинательница Янь Хуэй берется за сложную миссию: ей нужно вернуть семейную реликвию, похищенную змеем-демоном. Но во время схватки демон ранит девушку. Потерявшая силы Янь Хуэй приходит в себя в отдаленной горной деревушке, где ее заставляют выйти замуж за странного юношу Тянь Яо – холодного, отстраненного, бездушного, с сияющими, словно звезды, глазами... Кто этот юноша? Что связывает героев и как они пройдут свой общий путь?

С 16 февраля:

«Полночное возвращение» (фэнтези, реж. Лю Хаочжэ)

У Чжэнь родилась в знатной семье. В детстве она упала с высоты, и ее спас незнакомец, одаривший ее суперспособностью. Теперь У Чжэнь может общаться с кошками и использует свои силы, чтобы тайно защищать город. Ее мужем становится Мэй Чжуюй. У него тоже есть суперсила – он может видеть духов. Однако ни У Чжэнь, ни Мэй Чжуюй не знают о способностях друг друга.

Фото: кадр из сериала «Честь»