Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года

«Скалолаз 2», «Охота на императора» и много других новинок

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила дату выхода исторической ленты Алексея Пиманова ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА, которая выйдет в прокат 24 сентября. Также в пакете компании есть две зарубежных новинки – экшн-триллер MUTINY с Джейсоном Стэйтемом (27 августа) и боевик СКАЛОЛАЗ 2 с Пирсом Броснаном и Лили Джеймс (17 сентября), а также российский мультфильм КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА (10 сентября).

«Вольга» поставила на 30 апреля спортивный экшн БОЙ СО ЗВЕРЕМ. Главные роли в проекте исполнили Дэниэл Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу – последний также выступил соавтором сценария. Новый проект от студии А24, ВОТ ЭТО ДРАМА! с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет на экраны раньше запланированного – 9 апреля, а не 16-го.

«НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз комедии ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» на 9 июля, а его прошлую дату – 2 июля – застолбил за собой другой российский проект ДЕД ФОМИЧ, который должен был дебютировать 23 июля.

Сразу восемь новинок заявила «Кинологистика» – HUNTSMAN (21 мая), НОЧЬ С ГРИЗЛИ (2 июля), PEMBANTAIAN DUKUN SANTET (9 июля), ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (16 июля), АСТРАЛ. ОРУДИЯ (23 июля), OUR HOUSE (6 августа), ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПОДВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (13 августа) и KUNCEN (20 августа).

«Пионер» поставил на 30 апреля слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ от создателей хорроров ВИННИ ПУХ: КРОВЬ И МЕД и ПИТЕР ПЭН. КОШМАР В НЕТЛАНДИИ.

Также на 30 апреля Capella Film заявила комедию МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО про двух мужчин, мечтающих стать спортивными агентами. Помимо этого, компания выпустит 30 июля мультфильм ХРАБРЫЙ ДАВИД.

World Pictures перенес триллер ГУРУ с Пьером Нинэ на неделю позже, с 9 на 16 апреля.

«Экспонента Фильм» выпустит 25 июня драму ПАСТЬ.

Две новинки привезет в Россию «Ракета Релизинг» – ДОКТОР ГЛАС (4 июня) и ФАНТОМ. КТО ТЫ? (23 июля). Перевыпуск классического аниме Исао Такахаты ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ переместился с 23 апреля на 21 мая.

«Про:взгляд» поставил на 23 апреля испанский триллер ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА.

TenLetters заявил на 16 апреля мультфильм ТОЛСТЯК ЮЗИ.

«Иллюзион кино» планирует перевыпустить на большие экраны драмеди ГОСФОРД ПАРК, которое в этом году празднует свой 25-летний юбилей. Релиз картины намечен на 2 июля.

Фото: кадр из фильма СКАЛОЛАЗ 2