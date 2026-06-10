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Международный фестиваль «Зеркало» представил программу

Автор: БК

10 июня 2026

В основной международный конкурс вошло восемь картин

Организаторы XX международного фестиваля «Зеркало» представили программу грядущего смотра. 

В основной международный конкурс вошло восемь картин. В их числе оказались две российские ленты – ПУСТЫЕ МЕСТА Никиты Миклушова и ХАРОН Акима Салбиева.

Фестиваль «Зеркало» пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.

Международная конкурсная программа
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, реж. Хассан Назер
МЕРГЕН, реж. Чынгыз Нарынов
МЕРТВЫЕ ДУШИ, реж. Алекс Кокс
МЕРТВЫЕ СОБАКИ НЕ КУСАЮТСЯ, реж. Нури Джихан Оздоган
ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА, реж. Шон Данн
ПУСТЫЕ МЕСТА, реж. Никита Миклушов
ХАРОН, реж. Аким Салбиев
ХРОНИКИ ОСАДЫ, реж. Абдалла Аль-Хатиб

Программа российского кино «Свои»
КАМЕНЬ, реж. Илья Зимин
ЭФИР, реж. Алексей Неймышев, Мария Баева
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина
ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов
МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий
ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов
ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров
ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо
ПОЧЕМУ ПЛЫВЕТ «БРОНЕНОСЕЦ…»?, реж. Марианна Киреева
ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко
ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина
ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт
БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков

Фото: кадр из фильма МЕРТВЫЕ ДУШИ

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