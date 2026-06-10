Международный фестиваль «Зеркало» представил программу
В основной международный конкурс вошло восемь картин
Организаторы XX международного фестиваля «Зеркало» представили программу грядущего смотра.
В основной международный конкурс вошло восемь картин. В их числе оказались две российские ленты – ПУСТЫЕ МЕСТА Никиты Миклушова и ХАРОН Акима Салбиева.
Фестиваль «Зеркало» пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.
Международная конкурсная программа
• БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, реж. Хассан Назер
• МЕРГЕН, реж. Чынгыз Нарынов
• МЕРТВЫЕ ДУШИ, реж. Алекс Кокс
• МЕРТВЫЕ СОБАКИ НЕ КУСАЮТСЯ, реж. Нури Джихан Оздоган
• ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА, реж. Шон Данн
• ПУСТЫЕ МЕСТА, реж. Никита Миклушов
• ХАРОН, реж. Аким Салбиев
• ХРОНИКИ ОСАДЫ, реж. Абдалла Аль-Хатиб
Программа российского кино «Свои»
• КАМЕНЬ, реж. Илья Зимин
• ЭФИР, реж. Алексей Неймышев, Мария Баева
• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина
• ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов
• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий
• ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов
• ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров
• ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо
• ПОЧЕМУ ПЛЫВЕТ «БРОНЕНОСЕЦ…»?, реж. Марианна Киреева
• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко
• ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина
• ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц
• ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт
• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков
Фото: кадр из фильма МЕРТВЫЕ ДУШИ