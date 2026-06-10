Международный фестиваль «Зеркало» представил программу

В основной международный конкурс вошло восемь картин

Организаторы XX международного фестиваля «Зеркало» представили программу грядущего смотра.

В основной международный конкурс вошло восемь картин. В их числе оказались две российские ленты – ПУСТЫЕ МЕСТА Никиты Миклушова и ХАРОН Акима Салбиева.

Фестиваль «Зеркало» пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.

Международная конкурсная программа

• БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, реж. Хассан Назер

• МЕРГЕН, реж. Чынгыз Нарынов

• МЕРТВЫЕ ДУШИ, реж. Алекс Кокс

• МЕРТВЫЕ СОБАКИ НЕ КУСАЮТСЯ, реж. Нури Джихан Оздоган

• ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА, реж. Шон Данн

• ПУСТЫЕ МЕСТА, реж. Никита Миклушов

• ХАРОН, реж. Аким Салбиев

• ХРОНИКИ ОСАДЫ, реж. Абдалла Аль-Хатиб

Программа российского кино «Свои»

• КАМЕНЬ, реж. Илья Зимин

• ЭФИР, реж. Алексей Неймышев, Мария Баева

• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина

• ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов

• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий

• ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов

• ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров

• ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо

• ПОЧЕМУ ПЛЫВЕТ «БРОНЕНОСЕЦ…»?, реж. Марианна Киреева

• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко

• ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина

• ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц

• ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт

• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков

Фото: кадр из фильма МЕРТВЫЕ ДУШИ