Стали известны победители международного фестиваля «Зеркало»
Гран-при смотра досталось китайской драме «Черный пес»
В Иваново подвели итоги XVIII международного фестиваля «Зеркало».
Жюри международного конкурса вручило гран-при смотра китайской драме ЧЕРНЫЙ ПЕС Гуань Ху. Специальный приз жюри с формулировкой «Впечатляющий дебют, который бросает вызов зрителю» достался фильму КУКУШКА Евгения Николаева.
Полный список лауреатов
• Гран-при – ЧЕРНЫЙ ПЕС, реж. Гуань Ху
• Лучший режиссёр — Эмилия Гашич (78 ДНЕЙ)
• Специальный приз жюри — КУКУШКА, реж. Евгений Николаев
• Приз зрительских симпатий (международная конкурсная программа) — ОТЦА СЫН, реж. Илья Зимин
• Приз зрительских симпатий (программа российского кино «Свои») — ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Петр Тодоровский
• Приз зрительских симпатий (программа «Свои. Короткий метр») — «Тридцать секунд», реж. Иван Соснин
• Приз имени ивановского киноклуба «Кино и ты» — ЭРА, реж. Вениамин Илясов
Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ПЕС