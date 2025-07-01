Стали известны победители фестиваля «Зеркало»
Главная награда досталась фильму «Что эта природа говорит тебе»
1 июля в Иваново подвели итоги международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».
Главный приз по версии жюри достался драме ЧТО ЭТА ПРИРОДА ГОВОРИТ ТЕБЕ Хон Сан-су. Приза зрительских симпатий в международном конкурсе удостоилась мелодрама Полли Стил ПИСЬМА О ЛЮБВИ, а в секции российского кино «Свои» – ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева.
Полный список победителей
• Гран-при – ЧТО ЭТА ПРИРОДА ГОВОРИТ ТЕБЕ, реж. Хон Сан-су
• Лучшая режиссура – Богдан Мурешану (НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ)
• Специальный приз жюри – САНТОШ, реж. Сандхия Сури
• Специальный приз оргкомитета за вклад в кинематограф — Маргарита Терехова
• Приз зрительских симпатий — ПИСЬМА О ЛЮБВИ, реж. Полли Стил
• Приз зрительских симпатий в программе «Свои» — ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, реж. Андрей Зайцев
• Приз зрительский симпатий (короткий метр) — «Преступление», реж. Александра Вострова
• Приз ивановского киноклуба «Экран и ты» — ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова
• Специальный приз за лучшую инклюзивную работу — ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева
Фото: кадр из фильма ЧТО ЭТА ПРИРОДА ГОВОРИТ ТЕБЕ