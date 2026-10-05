«Маут» Дмитрия Давыдова вошел в программу немецкого фестиваля Interfilm

Смотр пройдет в Берлине с 10 по 15 ноября

Фильм Дмитрия Давыдова «Маут», снятый при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), вошел в программу Фестиваля короткометражного кино Interfilm. Смотр пройдет в Берлине с 10 по 15 ноября.

По сюжету, оленевод Николай надеется, что его сын Гриша продолжит семейное дело, однако тот собирается уехать в город. Пока они работают бок о бок, главному герою приходится решать, сможет ли он принять выбор своего ребенка. Съемки короткометражной ленты проходили зимой в селе Хатыстыр Алданского района Республики Саха. Главные роли исполнили местные жители – Сергей Степанов, Ярослав Кузьмин, Лидия Енохова.

«Маут» будет представлен на фестивале в спецпрограмме Dog Days Are Over, посвященной теме трудных времён и расставаний, 11, 12 и 14 ноября.

Фото: кадр из фильма «Маут»