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«Маут» Дмитрия Давыдова вошел в программу немецкого фестиваля Interfilm

Автор: БК

5 октября 2026

Смотр пройдет в Берлине с 10 по 15 ноября

Фильм Дмитрия Давыдова «Маут», снятый при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), вошел в программу Фестиваля короткометражного кино Interfilm. Смотр пройдет в Берлине с 10 по 15 ноября.

По сюжету, оленевод Николай надеется, что его сын Гриша продолжит семейное дело, однако тот собирается уехать в город. Пока они работают бок о бок, главному герою приходится решать, сможет ли он принять выбор своего ребенка. Съемки короткометражной ленты проходили зимой в селе Хатыстыр Алданского района Республики Саха. Главные роли исполнили местные жители – Сергей Степанов, Ярослав Кузьмин, Лидия Енохова.

«Маут» будет представлен на фестивале в спецпрограмме Dog Days Are Over, посвященной теме трудных времён и расставаний, 11, 12 и 14 ноября.

Фото: кадр из фильма «Маут»

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