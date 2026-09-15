ФПРК поддержит 15 игровых и 30 документальных короткометражек в 2027 году

Об этом сообщила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) поддержит 30 неигровых и 15 игровых кинопроектов в рамках Конкурса короткометражных фильмов 2027 года. Об этом сообщила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына.

Она напомнила, что отличительной чертой работы организации является комплексный подход к каждому кинопроекту. Помимо распределения грантов фонд осуществляет продюсерское, фестивальное сопровождение, а до этого помогает улучшить кинопроект в процессе его реализации – в рамках драматургической и монтажной лабораторий.

«Мы увидели потрясающий результат раньше, чем того ожидали – из 60 победителей Конкурса короткометражного кино этого года 22 – люди, принявшие участие в Кинолаборатории полного цикла 2025 года. То есть треть от общего числа лауреатов – участники нашей первой образовательной программы», – подчеркнула Солоницына.

Председатель Совета ФПРК также добавила, что в следующем году Кинолаборатории следует «усилить работу с игровиками» в связи с тем, что в новом конкурсе будут участвовать игровые проекты.