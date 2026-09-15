top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ФПРК поддержит 15 игровых и 30 документальных короткометражек в 2027 году

ФПРК поддержит 15 игровых и 30 документальных короткометражек в 2027 году

Автор: БК

15 сентября 2026

Об этом сообщила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) поддержит 30 неигровых и 15 игровых кинопроектов в рамках Конкурса короткометражных фильмов 2027 года. Об этом сообщила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына.

Она напомнила, что отличительной чертой работы организации является комплексный подход к каждому кинопроекту. Помимо распределения грантов фонд осуществляет продюсерское, фестивальное сопровождение, а до этого помогает улучшить кинопроект в процессе его реализации – в рамках драматургической и монтажной лабораторий.

«Мы увидели потрясающий результат раньше, чем того ожидали – из 60 победителей Конкурса короткометражного кино этого года 22 – люди, принявшие участие в Кинолаборатории полного цикла 2025 года. То есть треть от общего числа лауреатов – участники нашей первой образовательной программы», – подчеркнула Солоницына.

Председатель Совета ФПРК также добавила, что в следующем году Кинолаборатории следует «усилить работу с игровиками» в связи с тем, что в новом конкурсе будут участвовать игровые проекты.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия героев» с Евгением Ткачуком
Подробнее
Режиссер «Горничной» работает над продолжением «Ограбления по-итальянски»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Охота на императора»
Подробнее
Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Стала известна дата выхода сериала «Повесть о двух городах» на стриминге viju
Подробнее
«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Официальная касса России: обратная сторона осени
Подробнее
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ
Подробнее
Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Netflix впервые начнет отчитываться о кассовых сборах своих фильмов
Подробнее
Тамбовская область отказалась от рибейтов для кинопроизводства
Подробнее
МКиФ «Российский кинобизнес» открыл аккредитацию и прием заявок на питч-сессию #Поиск
Подробнее
Минкультуры перенесло питчинги игровых фильмов
Подробнее

Новости по теме

На Кипре пройдет первый фестиваль «Дни российско-кипрского кино»
Подробнее
ФПРК представил 14 документальных проектов на Шанхайском кинорынке
Подробнее
Пять фильмов ФПРК вышло на онлайн-платформах в Китае
Подробнее
Названы победители Конкурса короткометражных фильмов ФПРК
Подробнее
Пять документальных проектов ФПРК выходят на стриминге в Китае
Подробнее