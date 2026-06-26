ФПРК представил 14 документальных проектов на Шанхайском кинорынке

Фильмы представила ведущий продюсер Конкурса короткометражных фильмов ФПРК Ольга Филонова

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) представил сразу 14 документальных фильмов на Шанхайском международном кинорынке. Российская делегация работала на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном РОСКИНО.

В программу презентации ФПРК вошли документальные проекты о Байкале, Арктике, Чукотке, коренных народах Севера, научных исследованиях и локальных сообществах. В их числе оказались «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк» Павла Скоробогатова, «Бесконечные дни» Софьи Горленко, «Неизвестная Родина» Валерия Тимощенко и многие другие.

Фильмы на кинорынке представила ведущий продюсер Конкурса короткометражных фильмов ФПРК и генеральный директор ПЦ ФПРК Ольга Филонова. По ее словам, одним из главных трендов нынешнего мероприятия стали микродрамы и технологии искусственного интеллекта.

Филонова также подчеркнула, что зарубежные компании проявляют интерес к съемкам в России, однако развитию сотрудничества препятствует недостаточное количество крупных международных копродукций и ограниченный опыт совместного производства. Среди наиболее привлекательных для иностранных кинематографистов регионов были названы Арктика, Байкал, Сибирь, а также Москва и Санкт-Петербург.

Фото: кадр из сериала «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»