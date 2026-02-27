Стартовал прием заявок на Конкурс короткометражных фильмов ФПРК

Принять участие можно до 29 марта включительно

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) дал старт Конкурсу короткометражных фильмов.

Прием заявок осуществляется до 29 марта включительно на онлайн-платформе.

В этом году фонд впервые дополнительно поддержит экспериментальное неигровое кино – картины, приоритетной задачей которых является поиск новых форм кинематографического языка и расширение границ художественной выразительности документальных историй с помощью различных средств и способов.

Призовой фонд будет распределен между 50 проектами неигровых фильмов (хронометраж – от 15 до 40 минут) и 10 проектами неигровых экспериментальных фильмов (хронометраж – от семи до 25 минут).

Более подробная информация доступна на официальном сайте ФПРК.