Стартовал прием заявок на Конкурс короткометражных фильмов ФПРК

Автор: БК

27 февраля 2026

Принять участие можно до 29 марта включительно

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) дал старт Конкурсу короткометражных фильмов.

Прием заявок осуществляется до 29 марта включительно на онлайн-платформе.

В этом году фонд впервые дополнительно поддержит экспериментальное неигровое кино – картины, приоритетной задачей которых является поиск новых форм кинематографического языка и расширение границ художественной выразительности документальных историй с помощью различных средств и способов.

Призовой фонд будет распределен между 50 проектами неигровых фильмов (хронометраж – от 15 до 40 минут) и 10 проектами неигровых экспериментальных фильмов (хронометраж – от семи до 25 минут).

Более подробная информация доступна на официальном сайте ФПРК.

