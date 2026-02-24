top banner

Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта

Драники от кутюр

Богатая на новинки неделя предложит зрителям практически все разнообразие жанров, но едва ли какой-то из свежих релизов сможет потеснить лидера последних уикендов СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ.

Сразу два предложения в комедийном жанре четко делят между собой аудиторию. Для взрослой публики – ироничная картина ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP). Проект, показывающий закулисье съемочного процесса и посмеивающийся над трендом на фильмы о 90-х, рассчитан в большей степени на городского зрителя и на поклонников Евгения Цыганова, который выдает яркий актерский перфоманс. Ближайшими ориентирами по сборам видятся близкие по духу ленты НЕНОРМАЛЬНЫЙ (41,6 млн рублей и 129 тысяч зрителей на старте) и ДОБРЫЙ ДОКТОР (46,8 млн рублей и 87 тысяч зрителей за первый уикенд)

Для семейного зрителя выйдет вдохновляющая комедия ДРАНИКИ (AK). В одной из главных ролей – звезда ЧЕБУРАШКИ и «Папиных дочек» Ева Смирнова, у которой среди ровесников уже сформирована уверенная фанбаза. А в центре сюжета – уже ставшая классической история о городском подростке, приезжающем в деревню и через приключения впитывающем семейные ценности. Наиболее близкими кассовыми референсами выступают недавние релизы ЛЫСЫЙ НЯНЬ (18,9 млн рублей и 47 тысяч зрителей на старте) и КОЛБАСА (14,8 млн рублей и 34,8 тысяч зрителей после первых выходных).

Ценители авторского европейского кино смогут оценить драму КУТЮР (CPF) с Анджелиной Джоли в главной роли. История ее героини разворачивается в Париже в мире высокой моды, что делает фильм еще более привлекательным для женщин, наиболее активных сейчас в кинохождении. Стартовые показатели можно оценивать на уровне схожих проектов МАРИЯ (10,5 млн рублей и 17,7 тысяч зрителей на старте) и СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (5,7 млн рублей и 9,5 тысяч зрителей по итогам первого уикенда).

Вероника Скурихина: «Этот фильм оставляет впечатление, что его снимала или как минимум писала сценарий к нему сама Анджелина Джоли. Если следить за биографией актрисы, можно легко провести параллели между ее реальной жизнью и жизнью героини. Помимо прочего, фильм может быть интересен тем, кто любит подсматривать за закулисьем разного рода креативных индустрий: кино или моды».

Сразу две остросюжетные новинки, как и комедии, рассчитаны на разного зрителя. Патриотичная военная драма МАЛЫШ (CAO) посвящена актуальным событиям и в качестве звезды использует Глеба Калюжного, известного актера, который добровольно пошел служить. Очевидно, большим спросом проект будет пользоваться в регионах. Кассовыми ориентирами служат ленты 22 МИНУТЫ (15,8 млн рублей и 66,8 тысяч зрителей в результате первых выходных) и СВИДЕТЕЛЬ (6,7 млн рублей и 20 тысяч зрителей на старте).

Этническая драма ЦИНГА (VLG) привлечет в большей степени городскую публику, тяготеющую к фестивальному кино. В центре сюжета – персонаж Никиты Ефремова, который осваивает Крайний Север в начале 90-х. Культурологический и мистический трип уже получил признание профессиональной публики на фестивале «Зимний». Это позволяет прогнозировать сборы на уровне работ ПОДЕЛЬНИКИ (9,8 млн рублей и 29,2 тысячи зрителей на старте) и АЙТА (7,8 млн рублей и 22,7 тысяч зрителей за первый уикенд).

В числе перевыпусков на этой неделе УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (SMKT). Отдельное внимание стоит обратить на документальные фильмы БЛОКАДНЫЙ ЗООПАРК (KNT), НАУМ. ПРЕДЧУВСТВИЯ (K24) и ОДНАЖДЫ… МИШЕЛЬ ЛЕГРАН (KAP).

Также в прокат выйдут фильм ужасов БЕЗУМНАЯ СТАРУХА (RUR), спортивная драма ГИГАНТ (PRD), хоррор ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (KNLG), российский триллер МАНГУЛ (KNFT), приключения МОЙ ДЕД (WP), отечественная драма МОЙ ДРУГ (RR), ужасы НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ (SMKT), криминальная драма ОДНАЖДЫ В ГАЗЕ (HHG), фантастическая драма СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО (CKINO), семейная комедия СЮРПРИЗ ДЛЯ МАМЫ (SMKT), британский триллер УБИЙЦЫ (SMKT), экшен ФАНТОМ УБИЙЦЫ (TNL) и аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ (PNR).

В пиратском сегменте будет продолжать свою работу костюмная мелодрама ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ с Марго Робби и Джейкобом Элорди. 

Фото: кадр из фильма ДРАНИКИ

24.02.2026 Автор: Вероника Cкурихина

