  • «Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате

«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

21 февраля 2026

Покорение знакового рубежа случилось на 10-ый день проката картины

Согласно данным ЕАИС на 13:00 (мск) 21 февраля, кассовые сборы блокбастера СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 10-ый день проката картины. 

Фильм стал 43-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и четвертой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО.

«У СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ с самого начала был мощный потенциал – это произведение, которое знакомо каждому с детства и является частью нашего культурного кода. Я считаю важным, чтобы русские сказки получали современную визуализацию, поскольку уже совсем скоро искусственный интеллект сможет генерировать любые сюжеты в самых разных интерпретациях. И далеко не факт, что это будет та трактовка, которая близка нам по духу и смыслу. Поэтому пока у нас есть возможность рассказывать и показывать классику большим профессиональным киноязыком, это нужно делать. Миллиардные сборы – это подтверждение того, что зрителю не надоели сказки и их не бывает «слишком много», если они сделаны талантливо», – рассказала Тина Канделаки, генеральный продюсер картины, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ. 

Картина режиссёра Сарика Андреасяна вышла в широкий прокат 12 февраля 2026 года. Над производством работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ и On Студией. Дистрибьютор – «Атмосфера кино».

Кадр со съемок фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

