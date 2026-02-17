CSTB.PRO.MEDIA 2026: круглый стол «Международная дистрибуция российского контента»

В рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 прошел круглый стол «Международная дистрибуция российского контента». Участники обсудили, где сейчас лучше всего продается российское кино и анимация, какие жанры работают за рубежом, сколько реально приносят проекты на ключевых территориях и как меняется конфигурация рынков от MENA до Латинской Америки и Азии.

Модератором дискуссии выступила управляющий партнер юридической компании LUMIERES Legal Юлия Сычева. Она напомнила, что цель сессии – не общие рассуждения, а разбор практических кейсов и рабочих инструментов, которые помогают продавать российский контент на внешних рынках, и задала участникам тон: фокус на реальных цифрах, территориях и форматах.

Открывая разговор, заместитель генерального директора АО «Роскино» Оксана Фролова отметила, что российский кинематограф находится в стадии активного роста, а его устойчивое присутствие на мировой арене становится стратегической задачей. По ее словам, за рубежом стабильно высок спрос на российскую анимацию – именно из‑за универсальности визуального языка и сюжетов, которые считываются зрителями разных стран и возрастов. Помимо анимации, «Роскино» фиксирует серьезный интерес к семейным и военным фильмам. В 2025 году компания при поддержке Минкультуры провела десятки показов и фестивалей, посвященных 80‑летию Победы: картины АВГУСТ, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГРУППА КРОВИ собирали полные залы за рубежом и вызывали заметный эмоциональный отклик аудитории. Фролова подчеркнула, что темы исторической памяти, человеческого подвига и храбрости работают на любых культурных и национальных рынках.

Говоря о практических инструментах, Фролова напомнила, что «Роскино» организует участие российских компаний под единым национальным стендом на ключевых международных кинорынках и отмечает интерес к контенту практически со всех регионов, при этом особенно активны страны Азии, MENA и Латинской Америки. В 2025 году география мероприятий расширилась сразу на 12 новых стран – среди прочих Алжир, Непал, Бахрейн, Оман, Венесуэла, Сейшелы. Отдельное направление работы – поддержка локализации: субтитры и дубляж. Фролова напомнила, что дубляж одного фильма может обходиться в районе $30 тыс., однако именно локализованный продукт становится конкурентоспособным для зарубежных байеров. Помимо коллективных стендов, «Роскино» субсидирует самостоятельное участие компаний в рынках – и это может быть любая точка мира, от Западной Европы до Африки и Австралии.

Ведущий менеджер по международной дистрибуции Art Pictures Distribution Валерия Зайцева дала срез по ключевым зарубежным регионам и привела несколько показательных кейсов. По ее словам, в крупных странах Азии – Китае, Индии, Индонезии и ряде других – в кинопрокате доминирует локальный контент, а российские релизы занимают нишевые позиции, идя в пакете с европейским кино. При этом одинаково хорошо на этих территориях работают боевики, экшн, ужасы, фантастика и анимация; драма дает результат точечно, в зависимости от страны. В Латинской Америке картина еще более поляризована: рынок контролируют американские мейджоры как в кинотеатрах, так и в цифровой среде, топ‑жанры – фантастика, ужасы, анимация и сказочные истории. Зайцева добавила, что глобальные SVOD‑игроки активно наращивают оригинальное производство в регионе, что повышает конкуренцию за внимание зрителя.

Отвечая за фактуру, Зайцева подробно остановилась на кейсах последних лет. 2024‑й, по ее словам, стал годом российской анимации за рубежом, а среди игровых проектов 2025‑го выделился шпионский триллер КРАСНЫЙ ШЕЛК. Фильм продан в 48 стран, только в Китае его касса составила около $1,8 млн, релиз попал в топ‑5 иностранных проектов на момент выхода. В 2026 году запланированы премьеры картины в Индонезии, Вьетнаме, Индии (широкий digital и ТВ), странах Латинской Америки, а также показы на ТВ и VOD в Южной Корее и на Тайване. Отдельно Зайцева отметила, что, несмотря на неблагоприятный имидж правящей партии Тайваня в сюжете, местные платформы все равно приобрели фильм, что демонстрирует приоритет коммерческого интереса и истории.

Семейный фильм БУРАТИНО (локализуемый под ПИНОККИО и другие названия) стал еще одним крупным экспортным кейсом Art Pictures Distribution. По словам Зайцевой, проект продан в 53 страны: премьеры уже состоялись в Испании, Швейцарии, США, Канаде, Мексике и Израиле, на март 2026 года запланирован широкий кинотеатральный релиз в Латинской Америке, готовятся digital‑запуски в ряде азиатских стран, включая Монголию и Индонезию, а также кейсы в Турции и на Ближнем Востоке. Один из дистрибьюторов увидел в картине значительный потенциал в мерче и запускает широкую линейку сопутствующих товаров с героями фильма. В качестве жанрового контрпримера Зайцева привела триллер БЕШЕНСТВО, ставший хитом международных продаж компании: картина ушла в 61 страну, включая Европу, США и Канаду. По ее словам, этот кейс подтверждает, что жанровое кино – от сказки до триллера – остается ключевым драйвером международных продаж. Зайцева также отметила устойчивое сотрудничество с монгольским холдингом, которому Art Pictures поставила около 50 тыс. минут контента и продала форматы для локальных адаптаций – в том числе готовится монгольская версия сериала «Домашний арест».

Директор по развитию международного бизнеса киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына сосредоточилась на ближневосточном направлении и показала, как студия выстроила прямую дистрибуционную сеть в регионе MENA. Она напомнила, что телевещатели остаются «самой зарегулированной средой» с жестким compliance и множеством ограничений по контенту, тогда как цифровые платформы и YouTube дают куда больше свободы и глобальный охват. «Союзмультфильм» последовательно выстраивал отношения именно напрямую – без крупных агрегаторов: сейчас у студии прямые договоры и с крупнейшими холдингами, и с небольшими каналами в регионе, а на платформах представлено около 11–12 ее брендов.

Результат этой стратегии, по словам Пшеницыной, оказался системным. Сегодня весь современный контент «Союзмультфильма» (за вычетом отдельных «красных флагов») продан на Ближний Восток; с 2024 года студия начала представлять в регионе и сторонние анимационные и live action‑проекты. Около четверти всей международной выручки компании приходится на MENA, еще четверть – на Китай, а оставшиеся 50% – на остальные территории. При этом точкой входа все равно стала дистрибуция: за полтора года «Союзмультфильм» выстроил отношения, разобрался в локальных ограничениях и расставил свои бренды по каналам и платформам. После этого команда стала искать наиболее цепляющий IP – клиенты сами подсказали выбор: платформы быстро докупали новые сезоны, и конкуренты запрашивали те же тайтлы. На этой основе в MENA начали активно развивать сериал с традиционными семейными ценностями в легкой, развлекательной подаче, который оказался одновременно «безопасным» и привлекательным для семейной аудитории региона.

Директор департамента международных продаж компании «Централ Партнершип» Николай Златопольский дал взгляд дистрибьютора-мейджора, который оперирует крупными фильмами с широкой театральной дистрибуцией. Он напомнил, что компания регулярно оценивает пульс индустрии на международных рынках: одни ниши и территории закрываются, другие – наоборот, открываются. В качестве примера он привел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ставшего самым кассовым фильмом 2024 года в России и одним из лидеров за всю историю проката. За рубежом проект опирается на узнаваемость первоисточника: где‑то лучше работает «книжная» ассоциация с Волковым, где‑то – с классикой Фрэнка Баума. Картина уже получила широкий релиз в Латинской Америке.

Отдельный блок Златопольский посвятил тому, какие жанры и типы картин стабильно вызывают интерес за рубежом. По его словам, на международном рынке хорошо работают «большие фильмы» – военные, исторические, зрелищные ленты, которые считываются «наднационально». В 2024 году такими примерами стали СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС и КРАКЕН, который компания продала, в том числе, в Японию, Германию и Францию, несмотря на сложный политический фон. Жанровый фильм Максима Шишкина ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, выпущенный под Новый год, стал одним из лидеров по охвату: его купили 70 стран, и, как подчеркнул Златопольский, «у картины фактически нет национальности, кроме места производства» – это понятная постапокалиптическая история с сильным визуалом и трейлером.

Говоря о семейных и анимационных проектах, Златопольский напомнил, что ЧЕБУРАШКА продемонстрировал, как мощный локальный феномен может находить отклик там, где персонаж уже знаком аудитории. По схожей логике ЦПШ продвигает новый фильм МОРОЗКО: чешские партнеры, привыкшие к десятилетиями транслируемой накануне Нового года советской сказке Морозко, уже проявили интерес к новой версии. Среди свежих питчей компании на рынке он выделил спортивную драму о гонках БИТВА МОТОРОВ (российский ответ FORD ПРОТИВ FERRARI) и историческую картину РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ о Петре I и Полтавской битве, которые вызывают устойчивый интерес у байеров из Европы, Северной Америки и других регионов. При этом Златопольский признал, что комедия – по‑прежнему самый сложный экспортируемый жанр: культурные коды юмора сильно различаются даже внутри одного региона. В таких случаях эффективнее продаются не сами фильмы, а форматы: ХОЛОП, по его словам, уже адаптируют во Франции, Монголии и Казахстане, обсуждаются сделки с Израилем и рядом европейских стран.

Директор по работе с независимыми артистами и лейблами музыкального дистрибьютора Pulse Владимир Юрченко предложил посмотреть на международную дистрибуцию через призму музыки – самого быстрого и наименее «фрикционного» контента. Компания Pulse позиционирует себя как молодого, но опирающегося на советское наследие игрока: ее история уходит к лейблу «Мелодия» и первым контрактам с международными мейджорами. Сегодня среди клиентов – группа «Звери», ЛСП, лейбл DNK и другие крупные артисты; сам Юрченко ранее занимался импортом и развитием в России глобальных звезд вроде Ed Sheeran, Dua Lipa и The Chainsmokers, а также строил международные коллаборации с участием российских музыкантов.

Ключевое отличие музыкальной дистрибуции от кинематографической, по словам Юрченко, – скорость и алгоритмичность. Треки буквально «стреляют» за неделю благодаря TikTok, YouTube, Reels и локальным платформам, а внутри компании это называют «великим рандомом». Музыка легко пересекает границы, в том числе языковые: русскоязычные песни становятся популярны там, где не понимают ни русский, ни английский, потому что «работает язык мелодии». Порог входа минимален – 15–30 секунд, зачастую уже в первые 10 секунд трека заложен «хук» под алгоритмы. Юрченко подчеркнул, что в отличие от кино, где требуются сложные цепочки байеров, музыкальные релизы сразу уходят «наверх» – в глобальные DSP; задача дистрибьютора – обеспечить корректную техническую интеграцию, метаданные и работу на всех платформах сразу.

Основатель студии «Кириллица» Валерий Довбня предложил взглянуть на экспорт российского контента как на экспорт смыслов и культурных кодов и обратил внимание на дефицит прямого взаимодействия между продажами и производством. По его мнению, рынку не хватает квалифицированного диалога между теми, кто создает контент, и теми, кто его продает за рубеж: часто продюсеры и авторы не смотрят на потенциальную международную судьбу проекта на этапе замысла. Довбня напомнил, что в основе успешного экспорта лежат уникальные явления российской культуры – от русского космизма и Циолковского до Тарковского и традиции психологического романа Толстого и Чехова, чьи произведения десятилетиями экранизируются и переосмысливаются за рубежом.

Он отметил, что советское кино до сих пор во многих случаях выигрывает у современного по числу территорий и аудитории, с которой работало: старые фильмы, со всем их идеологическим багажом, остаются узнаваемым культурным маркером России. По словам Довбни, это важный стратегический сигнал: опора на собственные сильные культурные коды и их современная интерпретация могут дать российскому контенту дополнительные конкурентные преимущества на международном рынке, если между креаторами и дистрибьюторами будет выстроен постоянный обмен опытом, цифрами и ожиданиями зарубежных партнеров.

17.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов