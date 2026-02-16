top banner

Объявлен шорт-лист XIII Премии АПКиТ

16 февраля 2026

В список вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на XIII Национальную кинематографическую Премию АПКиТ. По результатам голосования продюсеров в него вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях. 

Наибольшее количество номинаций у драмы «Аутсорс» производства Продюсерской компании «Среда» для Okko – проект претендует на победу в девяти категориях. В шести номинациях заявлен мистический триллер «Бар „Один звонок“» от  КИОН, Холдинга «ON Медиа» и DK Entertainment. В таком же количестве категорий на победу претендует комедия «Подслушано в Рыбинске» от 1-2-3 Production. Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ – номинант в пяти категориях.

В индивидуальных категориях по четыре номинанта в «Лучшей оригинальной музыке к сериалу», «Лучшей работе художника по костюмам», «Лучшей работе художника по гриму» и «Лучшей актрисе второго плана в сериале». Сразу пять претендентов на победу в номинации «Лучший актер второго плана в сериале».

Список некоторых номинантов

Лучший полнометражный художественный фильм
• АВГУСТ
БАТЯ 2. ДЕД
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Аутсорс»
• «Бар „Один звонок“»
 «Ландыши. Такая нежная любовь»

Лучший комедийный сериал
• «Волшебный участок» (второй сезон)
• «Олдскул»
• «Подслушано в Рыбинске»

Лучшая режиссерская работа
• Душан Глигоров («Аутсорс»)
• Сергей Филатов («Бар „Один звонок“»)
• Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

Лучший актер сериала
• Иван Янковский («Аутсорс»)
• Данила Козловский («Бар „Один звонок“»)
• Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая актриса сериала
• Марина Александрова («Дыши»)
• Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь»)
• Мария Аронова («Олдскул»)

Лучшая работа кастинг-директора
• Татевик Залинян, Мария Гоготова  («Аутсорс»)
• Наталья Троицкая («Дорогий Вилли»)
• Екатерина Семина («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Полный список номинантов доступен по ссылке

Лауреаты XIII Премии АПКиТ будут объявлены в ходе торжественной церемонии вручения 19 мая. 

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»

