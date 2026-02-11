Предпродажи уикенда: «Сказка о Царе Салтане» опережает «Пророка» и «Онегина»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), комедии УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) и СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (EXP) и драму ПЕРВАЯ (NMG).

Фэнтези-проект СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ демонстрирует крайне завидные предпродажи в размере 46,7 млн рублей. Новинка немного не дотянулась до космической драмы ВЫЗОВ (49,4 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), ориентированной на более взрослую аудиторию. В то же время позади остался другой прошлогодний февральский блокбастер ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который перед стартом в пятницу 14 февраля в той же временной точке успел накопить 45,6 млн рублей (сборы за уикенд – 421,7 млн без учета превью). Также новинка опередила ОНЕГИНА (34,8 млн рублей, стартовые сборы – 332,5 млн) и другие похожие сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн без учета в превью), ГОРЫНЫЧ (15,15 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВЫЗОВ 49,357 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 46,765 ОНЕГИН 34,763 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888 ГОРЫНЫЧ 15,157 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344

Комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ предварительно освоила 1,16 млн рублей. Лента уступила аналогам КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но опередила картины КОММЕНТИРУЙ ЭТО (982,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 52,5 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) КОНЕЦ СЛАВЫ 2,258 ВАСИЛИЙ 1,581 УВОЛИТЬ ЖОРУ 1,164 КОММЕНТИРУЙ ЭТО 0,982 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 0,697

Комедия СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ предварительно собрала 445,7 тысяч рублей. Лента с Сашей Бортич уступила картинам Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,7 млн) и СВОДИШЬ С УМА (536,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,6 млн), но обошла ленту БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) Я ДЕЛАЮ ШАГ 640,1 СВОДИШЬ С УМА 536,9 СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ 445,7 БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 80,0

Предпродажи подростковой мелодрамы ПЕРВАЯ составили 273,9 тысяч рублей. Новинка расположилась ниже ленты ПО ЛЮБВИ (437,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), но выше проектов ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн) и ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (108 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПО ЛЮБВИ 437,4 ПЕРВАЯ 273,9 ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 184,3 ПОХОДУ ЛЮБОВЬ 108,0

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

11.02.2026 Автор: Никита Никитин