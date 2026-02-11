Предпродажи уикенда: «Сказка о Царе Салтане» опережает «Пророка» и «Онегина»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), комедии УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) и СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (EXP) и драму ПЕРВАЯ (NMG).
Фэнтези-проект СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ демонстрирует крайне завидные предпродажи в размере 46,7 млн рублей. Новинка немного не дотянулась до космической драмы ВЫЗОВ (49,4 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), ориентированной на более взрослую аудиторию. В то же время позади остался другой прошлогодний февральский блокбастер ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который перед стартом в пятницу 14 февраля в той же временной точке успел накопить 45,6 млн рублей (сборы за уикенд – 421,7 млн без учета превью). Также новинка опередила ОНЕГИНА (34,8 млн рублей, стартовые сборы – 332,5 млн) и другие похожие сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн без учета в превью), ГОРЫНЫЧ (15,15 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВЫЗОВ
|49,357
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|46,765
|ОНЕГИН
|34,763
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|25,392
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|15,888
|ГОРЫНЫЧ
|15,157
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
Комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ предварительно освоила 1,16 млн рублей. Лента уступила аналогам КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но опередила картины КОММЕНТИРУЙ ЭТО (982,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 52,5 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|2,258
|ВАСИЛИЙ
|1,581
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|1,164
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|0,982
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|0,697
Комедия СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ предварительно собрала 445,7 тысяч рублей. Лента с Сашей Бортич уступила картинам Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,7 млн) и СВОДИШЬ С УМА (536,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,6 млн), но обошла ленту БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|640,1
|СВОДИШЬ С УМА
|536,9
|СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ
|445,7
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|80,0
Предпродажи подростковой мелодрамы ПЕРВАЯ составили 273,9 тысяч рублей. Новинка расположилась ниже ленты ПО ЛЮБВИ (437,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), но выше проектов ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн) и ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (108 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПО ЛЮБВИ
|437,4
|ПЕРВАЯ
|273,9
|ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
|184,3
|ПОХОДУ ЛЮБОВЬ
|108,0
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
11.02.2026 Автор: Никита Никитин