Фестиваль ORIGINAL+ объявил площадку

Автор: БК

5 февраля 2026

Он пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии им. М.Горького

Организаторы V фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ рассказали о месте проведения грядущего смотра – он состоится с 18 по 20 марта в многофункциональном зале «Горький Холл» на Киностудии им. М.Горького.

«Для Киностудии Горького большая честь принимать на нашей новой площадке давних друзей и партнеров – фестиваль ORIGINAL+. Мы открыли «Горький Холл» несколько месяцев назад, и он уже не раз успел привлечь внимание публики. Первыми, кто наполнил этот зал, стали молодые зрители и кинематографисты со всего мира. Это пространство изначально создавалось нами как точка притяжения для всей индустрии. Поэтому нам приятно видеть здесь творческих людей, чувствовать энергию премьер и профессиональных дискуссий», – заявила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Помимо этого, впервые на российском рынке у двух призов ORIGINAL+ («Оригинальный сериал» и главной награды в «Номинации Инновация») появятся мультимедийные цифровые дополнения. Их готовит партнер фестиваля – CG-агрегатор «Студия и Достоевская».

Подать заявку на участие в смотре можно до 20 февраля. Сама программа ORIGINAL+ будет объявлена в начале марта.

Фото: пресс-служба фестиваля

