В Москве завершился международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО»

Гран-при зрительских симпатий был присужден фильму «Нахимовцы. Янтарный берег»

28 сентября в столице завершился II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО», организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента.

Гран-при зрительских симпатий по результатам зрительского голосования был присужден приключенческому фильма НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ Дмитрия Губарева. В категории «Лучший фильм» награду получила подростковая драма СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ Киты Фрайхайт.

Полный список лауреатов

Международный полнометражный конкурс

• Гран-при зрительских симпатий – НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, реж. Дмитрий Губарев

• Лучший фильм – СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ, реж. Кита Фрайхайт

• Перспектива – НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ, реж, Аарьян Чандра Пракаш

• Специальный приз от издания «Афиша Daily» – СТЕКЛОДУВ, реж. Усман Риаз

Международный короткометражный конкурс

• Лучший игровой фильм – «Свои», реж. Ульяна Желтухина

• Лучший документальный фильм – «Все в порядке», реж. Мухаммет Беяздаг

• Лучший анимационный фильм – «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева

• Лучший дебют – «Зуб даю», реж. Сергей Анненков

• Специальный диплом «За поэтическое и философское отношение к детству» – «Небесный конь», реж. Махарши Тухин Кашьяп

• Специальный диплом «За умение вовремя говорить “прости”» – «Туда, где хорошо», реж. Ксения Пчелинцева

Фото: пресс-служба Киностудии Горького