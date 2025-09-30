В Москве завершился международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО»
Гран-при зрительских симпатий был присужден фильму «Нахимовцы. Янтарный берег»
28 сентября в столице завершился II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО», организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента.
Гран-при зрительских симпатий по результатам зрительского голосования был присужден приключенческому фильма НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ Дмитрия Губарева. В категории «Лучший фильм» награду получила подростковая драма СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ Киты Фрайхайт.
Полный список лауреатов
Международный полнометражный конкурс
• Гран-при зрительских симпатий – НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, реж. Дмитрий Губарев
• Лучший фильм – СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ, реж. Кита Фрайхайт
• Перспектива – НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ, реж, Аарьян Чандра Пракаш
• Специальный приз от издания «Афиша Daily» – СТЕКЛОДУВ, реж. Усман Риаз
Международный короткометражный конкурс
• Лучший игровой фильм – «Свои», реж. Ульяна Желтухина
• Лучший документальный фильм – «Все в порядке», реж. Мухаммет Беяздаг
• Лучший анимационный фильм – «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева
• Лучший дебют – «Зуб даю», реж. Сергей Анненков
• Специальный диплом «За поэтическое и философское отношение к детству» – «Небесный конь», реж. Махарши Тухин Кашьяп
• Специальный диплом «За умение вовремя говорить “прости”» – «Туда, где хорошо», реж. Ксения Пчелинцева
Фото: пресс-служба Киностудии Горького