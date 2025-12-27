top banner
Ролик «Дьявол носит Prada 2» стал самым просматриваемым кинотрейлером 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

27 декабря 2025

За первые 24 часа после публикации он достиг 181,5 млн просмотров

Аналитическая компания WaveMetrix подготовила топ-10 самых популярных трейлеров в уходящем году. 

Лидером оказался ролик комедии ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, который за первые 24 часа после публикации достиг 181,5 млн просмотров. Отмечается, что сразу треть просмотров пришлась на социальные сети (Facebook*, Instagram* и TikTok) исполнительницы главной роли Энн Хэтэуэй. 

Второе место досталось тизер-трейлеру игрового ремейка МОАНЫ (161,2 млн за первые 24 часа). При этом, только лишь на один пост с роликом в Instagram* Дуэйна Джонсона пришлось сразу 40 млн просмотров. Бронзу получил еще один ремейк Disney – трейлер ЛИЛО И СТИЧА собрал 149,4 млн просмотров.

Единственным проектом в десятке, который не является продолжением, ремейком или существующим IP, оказался байопик МАЙКЛ от Lionsgate (113,9 млн просмотров трейлера), посвященный поп-королю Майклу Джексону.

Среди стриминговых проектов первенство принадлежит ролику пятого сезона «Очень странных дел» с объявлением даты релиза – за первые 24 часа он удостоился 171,2 млн просмотров.

Самые просматриваемые кинотрейлеры в 2025 году (за первые 24 часа)
1. ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 (181,5 млн просмотров)
2. МОАНА (161,2 млн просмотров)
3. ЛИЛО И СТИЧ (149,4 млн просмотров)
4. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ (144,1 млн просмотров)
5. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 (133,6 млн просмотров)
6. АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ (127,6 млн просмотров)
7. ЗВЕРОПОЛИС 2 (125,6 млн просмотров)
8. ОДИССЕЯ (121,4 млн просмотров)
9. МАЙКЛ (113,9 млн просмотров)
10. ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 (113 млн просмотров)

Самые просматриваемые трейлеры стриминговых проектов в 2025 году (за первые 24 часа)
1. «Очень странные дела», пятый сезон (тизер с анонсом даты, 171,2 млн просмотров)
2. «Очень странные дела», пятый сезон (тизер-трейлер, 164 млн просмотров)
3. «Игра в кальмара», третий сезон (дебютный трейлер, 156,5 млн просмотров)
4. «Очень странные дела», пятый сезон (дебютный трейлер, 154,9 млн просмотров)
5. «Уэнсдэй», второй сезон (тизер-трейлер, 119,5 млн просмотров)
6. НАША ВИНА (тизер-трейлер, 115 млн просмотров)
7. «Чудесный чудной мир Гамбола», первый сезон (тизер-трейлер, 111,3 млн просмотров)
8. «Игра в кальмара», третий сезон (тизер-трейлер, 109,9 млн просмотров)
9. «Ван-Пис», второй сезон (ролик «первый взгляд», 94,9 млн просмотров)
10. TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (THE FINAL SHOW) (дебютный трейлер, 82,1 млн просмотров)

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ ПРАДА 2

