Обзор новинок проката на уикенде 12–15 февраля

Главным предложением для массовой аудитории на уикенде станет СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Известное произведение Александра Пушкина получило классическое костюмированное воплощение с обилием компьютерной графики, которая позволила создать на экране сказочный мир. А ролики, кроме узнаваемых цитат, также напоминают зрителям, что в фильме есть сразу две романтические линии, поэтому постановка картины на уикенд 14 февраля не выглядит нелогичной. Можно рассчитывать на работу ленты в длину, так как конкурентов у нее не будет до марта. Исходя из этого можно прогнозировать сборы на уровне аналогов КОНЕК-ГОРБУНОК (278 млн рублей и 1,095 млн зрителей на старте) и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (227 млн рублей и 733 тысячи зрителей за первые выходные), которые выходили в близкие к новинке даты.

Альтеративой сказке выглядит комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) с парадоксальным актерским дуэтом Данилы Козловского и Михаила Галустяна. За романтический настрой отвечает Наталья Бардо. Основой для доступного, порой прямолинейного юмора будет служить противостояние двух полярных персонажей. А городской офисный антураж, в котором разворачивается действие, позволяет предположить, что фильм может быть одинаково востребован как в регионах, так и в столице. Кассовыми ориентирами служат комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн рублей и 191 тысяча зрителей на старте) с Павлом Прилучным и КОНЕЦ СЛАВЫ (128 млн рублей и 339 тысяч зрителей за первый уикенд) с Павлом Деревянко.

Вторая комедия, СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (EXP) явно больше тяготеет к столичному молодому зрителю, так как позиционируется как анти-ромком. Главные герои в попытках разобраться в себе ведут себя довольно грубо, даже язвительно по отношению друг другу, и на этой пикировке и конфликте характеров строится и юмор, и драма. У фильма хороший фестивальный шлейф и Саша Бортич в главной роли, у которой есть немалый пул поклонников. Ближайшими кассовыми референсами видятся картины Я ДЕЛАЮ ШАГ (18,7 млн рублей и 64 тысячи зрителей на старте) и ON И ОНА (15,3 млн рублей и 33 тысячи зрителей по итогам первых выходных).

На этом фоне самым типичным предложением на уикенд 14 февраля видится драма ПЕРВАЯ (NMG). Эффектно снятая история о первой серьезной любви сделана по классическому лекалу и больше посвящена чувственной стороне отношений, чем бытовой, что позволяет ей дать определение «сказочная». В главной роли выступает Олег Савостюк из АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС, стремительно набирающий популярность среди молодой аудитории. Но в условиях романтической конкуренции прогнозировать сборы можно на уровне таких камерных релизов, как МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (8,3 млн рублей и 24 тысячи зрителей на старте) и ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (8,5 млн рублей и 26 тысяч зрителей после первого уикенда).

В числе перевыпусков на этой неделе – мистический триллер ДРУГИЕ (PNR). Также в прокат выйдут фильм ужасов БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ (CPF), хоррор ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ (KNLG), романтическая комедия ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ (CAP), романтическое фэнтези ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (KMN), ужасы УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (WP), драма УНЦИЯ ЖИЗНИ (CS) и боевик ФАНТОМ УБИЙЦЫ (TNL). В пиратском сегменте конкурентных новинок не ожидается.

10.02.2026 Автор: Вероника Скурихина