На CSTB.PRO.MEDIA обсудят стратегии развития экосистем и контентную политику онлайн-кинотеатров

Дискуссии состоятся 18 февраля

18 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 эксперты и лидеры отрасли обсудят широкий круг тем о потенциале и точках роста экосистем в России, поговорят о ключевых контентных нововведениях онлайн-кинотеатров и представят свои кейсы из практики.

Сессия «Экосистема. Вселенная сервисов» будет посвящена обсуждению того, как экосистемы выстраивают сервисы вокруг потребностей конкретного пользователя, как в рамках одной экосистемы «поженить» офлайн- и онлайн- активности и события, и что будет определять развитие экосистем в России в ближайшие годы. К участию приглашены Алексей Иванов (КИОН), Николай Дуксин (VK), Александр Косарим (ПАО «Ростелеком»), Ксения Болецкая («Яндекс»), а также представители СБЕРа и «Т-Банка». Модераторами директор департамента новых технологий J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов и редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости» Мария Истомина.

Панельная дискуссия «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс» будет состоять из двух блоков. В ходе аналитического блока с докладом выступит генеральный директор ИАА «Telecom Daily» Денис Кусков, а на панельной дискуссии обсудят, какие контентные нововведения станут трендами в 2026 году, как удержать баланс между творчеством и экономическими интересами, а также коллаборации онлайн-платформ. К участию приглашены: Антон Володькин (Wink), Илья Алексеев (Start), Давид Кочаров (Rutube, Premier), Гавриил Гордеев (Okko), Илья Бурец («ON Студия», «КИОН»), Анара Жунусова (Unico Studio, Unico Play), продюсеры Теймур Джафаров и Михаил Врубель, а также режиссер Антон Маслов. Модератором дискуссии выступит медиаменеджер Трифон Бебутов.

Фото: пресс-служба форума