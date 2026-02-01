Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 года

«Секретный агент» с Вагнером Моура и немного переносов

На минувшей неделе A-One Films заявил на 26 марта драму СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. На днях лента с Вагнером Моура была удостоена четырех номинаций на премию «Оскар».

«Атмосфера Кино» сдвинула релиз семейного фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ с Эндрю Гарфилдом, Клэр Фой и Ребеккой Фергюсон с 9 апреля на 7 мая.

Криминальная комедия АФЕРА ПО-РУССКИ сменила дистрибьютора – вместо «Каро Премьер» ее выпустит Ray of Sun Pictures. Лента с Федором Лавровым, Максимом Лагашкиным и Степаном Девониным дебютирует на экранах 12 марта.

Сразу два зарубежных проекта, намеченных на 26 февраля, временно выбыли из графика релизов – ЗАРАЗА (Global Film) и СОСЕДИ («Наше кино»).

«Экспонента Фильм» сдвинула с 24 декабря на 15 октября новую экранизацию романа Виктора Гюго ОТВЕРЖЕННЫЕ. Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Тахар Рахим и Камилль Коттен.

«Кинологистика» поставила на 30 апреля хоррор ОНО. ДОМ ЗЛА. Ранее эту дату занимал фильм ужасов МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ, который теперь переместился на 30 мая.

«Киномания» сдвинула с 26 февраля на 26 марта релиз французского боевика 13 ДНЕЙ, 13 НОЧЕЙ.

Российская драма КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ обзавелась новой датой и прокатчиком – вместо «СБ Фильм» ее выпустит «Кинотайм» 12 марта. Главные роли в картине исполнили Артем Жигулин, Маша Кошина, Юрий Назаров и Эльвира Болгова.

Фото: кадр из фильма СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ