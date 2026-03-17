top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники

Автор: БК

17 марта 2026

Инициатива продлится с 1 по 10 мая

Российские кинопоказчики на время майских праздников снова откажутся от неофициальных релизов – по информации БК, инициатива продлится с 1 по 10 мая.

В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли байопик МАЙКЛ Антуана Фукуа о поп-короле Майкле Джексоне и продолжение драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.

Напомним, что данная инициатива будет проводиться кинотеатрами уже третий год подряд.

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2

Новости Рецензии Кино TV online

