Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Автор: БК
17 марта 2026
Инициатива продлится с 1 по 10 мая
Российские кинопоказчики на время майских праздников снова откажутся от неофициальных релизов – по информации БК, инициатива продлится с 1 по 10 мая.
В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли байопик МАЙКЛ Антуана Фукуа о поп-короле Майкле Джексоне и продолжение драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.
Напомним, что данная инициатива будет проводиться кинотеатрами уже третий год подряд.
Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2
Самое читаемое
Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»Подробнее
Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокатПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 годаПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотовПодробнее
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о РоссииПодробнее
Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»Подробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВКПодробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантовПодробнее
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетяхПодробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 годПодробнее
Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантовПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 мартаПодробнее
Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидерыПодробнее
Стивен Спилберг возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2025 годПодробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокатПодробнее
В Москве пройдет кинофестиваль «Сделано женщинами»Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались впередПодробнее
Официальная касса России: новая царевнаПодробнее
Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»Подробнее
Новости по теме
Рынок онлайн-пиратства в России снизился до $34,4 млн в 2025 годуПодробнее
«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в февралеПодробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январеПодробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздникахПодробнее
Новый «Хищник» возглавил рейтинг популярных проектов у пиратов в декабреПодробнее