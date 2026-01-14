top banner
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2026

Чарты возглавили «Хищник: Планета смерти» и «Очень странные дела»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подготовила рейтинг фильмов и сериалов, которые пользовались спросом среди зрителей на новогодних праздниках. Топ-10 составляется на основе обнаруженного количества пиратских копий в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах). В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял фантастический экшн ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ, который также стал лидером пиратского чарта в декабре. Вторая строчка досталась комедийному детективу ДОСТАТЬ НОЖИ: ВОСКРЕШЕНИЕ ПОКОЙНИКА, а бронза ушла немецкому боевику ТИГР.

Стоит отметить, что в десятку, несмотря на отсутствие качественной копии в сети, также попал блокбастер Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов на новогодних праздниках возглавил проект Netflix «Очень странные дела», финальная серия которого дебютировала в ночь с 31 декабря на 1 января. В тройку лидеров также попали постапокалиптический боевик «Фоллаут» и сериал Apple TV «Одна из многих» от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана.  

В десятке обнаружилось сразу четыре российских проекта – мелодрама «Ландыши. Вторая весна», комедия «Зона комфорта», драмеди «Карта желаний» и комедия «Проект «Анна Николаевна».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы на новогодних праздниках
1. ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ
2. ДОСТАТЬ НОЖИ: ВОСКРЕШЕНИЕ ПОКОЙНИКА 
3. ТИГР 
4. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА 
5. ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 
6. АВИАТОР
7. АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
8. ОТПУСК НА ДВОИХ
9. БЛЮХЕР 
10. РАЗВОЗЧИК

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы на новогодних праздниках
1. «Очень странные дела»
2. «Фоллаут»
3. «Одна из многих»
4. «Ландыши. Вторая весна»
5. «Зона комфорта»
6. «Карта желаний»
7. «Робин Гуд»
8. «Проект «Анна Николаевна»
9. «Лэндмен»
10. «Мэр Кингстауна»

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

