Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в сентябре 2025 года

В топе оказались «Дракула» и «Уэнсдэй»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в сентябре 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте заняла готическая мелодрама ДРАКУЛА Люка Бессона. Вторая строчка досталась хоррору ОРУДИЯ – лента Зака Креггера стартовала в онлайне 9 сентября. Бронзу получила комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ с Лиамом Нисоном, официальный релиз которой по миру состоялся 2 сентября. На четвертой строке оказался боевик НИКТО 2 – премьера сиквела экшн-ленты с Бобом Оденкерком «в цифре» состоялась также 2 сентября. Замкнуло пятерку европейское драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ Седрика Клапиша.

В десятке оказались два проекта, которые были легально доступны в России онлайн в сентябре – комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА с Ребел Уилсон и испанская фантастика КОСМИЧЕСКАЯ КОЛОНИЯ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов у пиратов в сентябре возглавил проект Netflix «Уэнсдэй» – 3 сентября на платформе дебютировала вторая часть второго сезона. Серебро досталось фантастике «Чужой: Земля» от Ноя Хоули, которая стартовала на FX c 12 августа. На третьем месте оказался «Декстер: Воскрешение» – заключительная серия нового сезона, ознаменовавшего возвращение знаменитого маньяка в исполнении Майкла Си Холла, как раз появилась на Paramount+ 5 сентября.

Также в пятерке оказались «Основание» от Apple TV+ и детектив «Спасская». Последний, стоит отметить, попал в число релизов, которые были легально доступны в России онлайн в сентябре – новые серии проекта с Кариной Андоленко можно посмотреть на платформе «Смотрим». Помимо этого, в официальных онлайн-кинотеатрах зрителям были доступы «Лихие» Юрия Быкова и «Миротворец» Джеймса Ганна.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2025 года

1. ДРАКУЛА

2. ОРУДИЯ

3. ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

4. НИКТО 2

5. ЦВЕТА ВРЕМЕНИ

6. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

7. КЛУБ УБИЙСТВ ПО ЧЕТВЕРГАМ

8. F1

9. ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА

10. КОСМИЧЕСКАЯ КОЛОНИЯ

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в сентябре 2025 года

1. «Уэнсдэй»

2. «Чужой: Земля»

3. «Декстер: Воскрешение»

4. «Основание»

5. «Спасская»

6. «Лихие»

7. «Миротворец»

8. «Бункер для богачей»

9. «Черный кролик»

10. «Газета»

Топы целиком будут доступны в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»