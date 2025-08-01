Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Лидером чарта стал боевик «Балерина»
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял боевик БАЛЕРИНА с Аной де Армас, появившийся на мировых цифровых сервисах 1 июля. Вторая строчка досталась фантастическому триллеру КИРПИЧ – немецкий проект Netflix дебютировал на платформе 10 июля. Бронзу получил кинокомикс Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ*, релиз которого в онлайне состоялся 1 июля.
Комедийный экшн Ильи Найшуллера ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ с Джоном Синой и Идрисом Эльбой оказался на четвертой строчке – премьера ленты состоялась на Prime Video 2 июля. Замкнула пятерку ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА Уэса Андерсона, занявшая в прошлом месяце почетное третье место.
Стоит отметить, что на этот раз в десятке не оказалось релизов, которые в июле были легально доступны в России.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2025 года
1. БАЛЕРИНА
2. КИРПИЧ
3. ГРОМОВЕРЖЦЫ*
4. ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ
5. ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА
6. М3ГАН 2.0
7. ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ 2: ВОЗМЕЗДИЕ
8. КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
9. БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ 2
10. КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ
Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА