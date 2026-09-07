Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопроката

Об этом Алексей Воронков заявил в разговоре с НСН

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил в разговоре НСН, что к Новому году практика показа зарубежных студийных премьер в России в рамках предсеансового обслуживания закончится.

«На текущий момент выпуск в российский прокат МСТИТЕЛЕЙ и ДЮНЫ 3 не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года вне зависимости от графика релизов российских фильмов. На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трех месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года», – отметил он.

Напомним, что новогодние праздники традиционно являются периодом, когда российские кинотеатры добровольно отказываются от демонстрации пиратского контента – минувшей зимой акция продлилась с 25 декабря и до 12 января.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ