top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопроката

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопроката

Автор: БК

7 сентября 2026

Об этом Алексей Воронков заявил в разговоре с НСН

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил в разговоре НСН, что к Новому году практика показа зарубежных студийных премьер в России в рамках предсеансового обслуживания закончится.

«На текущий момент выпуск в российский прокат МСТИТЕЛЕЙ и ДЮНЫ 3 не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года вне зависимости от графика релизов российских фильмов. На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трех месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года», – отметил он.

Напомним, что новогодние праздники традиционно являются периодом, когда российские кинотеатры добровольно отказываются от демонстрации пиратского контента – минувшей зимой акция продлилась с 25 декабря и до 12 января.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариев девятой волны
Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3-6 сентября
Подробнее
Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем мире
Подробнее
83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу
Подробнее
Мэрия Москвы начала прием заявок на два гранта для кинопроизводителей
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинок
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Трудно быть богом»
Подробнее
Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Московскую международную неделю кино в 2026 году посетило более 720 тысяч человек
Подробнее
Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра КИОН
Подробнее

Новости по теме

Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Подробнее
Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат
Подробнее
Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 года выросли до $17,3 млн
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее
«Атмосфера Кино» и АВК призвали кинотеатры отложить показ пиратского «Человека-паука»
Подробнее