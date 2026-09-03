Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Гран-при досталось фильму «Мечтатели из трущоб» Нираджа Гхайвана
В Екатеринбурге завершился V международный фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая».
Гран-при конкурса игрового кино досталось ленте МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ Нираджа Гхайвана.
Полный список победителей
Игровое кино
• Гран-при – МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ, реж. Нирадж Гхайван
• Лучший национальный игровой дебют – ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина
• Лучший зарубежный игровой дебют – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, реж. Бертран Юскла, Мартин Дарондо
• Лучший актерский ансамбль – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, реж. Бертран Юскла, Мартин Дарондо
• Диплом «За твердую приверженность традиционному языку кино» – ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко
• Диплом «За оригинальное повествование о жизни после смерти» – ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра
• Диплом «За художественное раскрытие остросоциальной темы» – СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов
Неигровое кино
• Гран-при – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, реж. Маржолин Принс
• Лучший национальный неигровой дебют – СТАРЫЙ ДОМ, реж. Любовь Корлыханова
• Лучший зарубежный неигровой дебют – ДЕВОЧКА, ЖЕНЩИНА, реж. Элла Армони
• Диплом «За остроту поднятой темы» – О КОТАХ И ЛЮДЯХ, реж. Сунчица Ана Велдич
• Диплом «За оригинальный творческий портрет» – ВЕЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ, реж. Соня Фёдорова, Никита Добрынин
• Диплом «За операторскую работу» – ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛАСТОЧКИ, реж. Катрина Романова
Анимационное кино
• Лучший национальный анимационный дебют и Приз зрительских симпатий – МЕДНЫЕ ТРЕВОГИ, реж. Софья Булгакова
• Лучший зарубежный анимационный дебют и Приз зрительских симпатий – ЛАСТИК, реж. Джулиа Франчино
Другие награды
• Лучший дебют на фестивале – Семён Алешин, ЛЕГЕНДА БЕЗ НОМЕРА
• Приз зрительских симпатий – МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ, реж. Нирадж Гхайван
• Приз зрительских симпатий – ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛАСТОЧКИ, реж. Катрина Романова
Фото: кадр из фильма МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ