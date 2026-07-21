top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Одна шестая» начал прием заявок в Сценарную лабораторию

Фестиваль «Одна шестая» начал прием заявок в Сценарную лабораторию

Автор: БК

21 июля 2026

Ее кураторами станут сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев

Организаторы V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» объявили о кадровых изменениях в сценарной лаборатории и расширении критериев приема заявок – в юбилейном сезоне ее кураторами станут сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев.

В этом году лаборатория принимает заявки на проекты игровых короткометражных фильмов. Приоритет будет отдан историям, основанным на культурно-исторических событиях, фактах или легендах, связанных с Уралом, а также сценариям, действие которых разворачивается на территории Большого Урала. Дополнительным преимуществом станет потенциал развития проекта в полнометражный фильм.

К участию приглашаются авторы старше 18 лет из России и стран Евразии, имеющие не более двух реализованных проектов в фильмографии. Для подачи заявки необходимо предоставить синопсис, одну или несколько сцен сценария и мотивационное письмо. Прием заявок открыт до 10 августа на официальном сайте фестиваля.

В лабораторию отберут шесть участников, троим из которых организаторы компенсируют расходы на проезд и проживание. Лучшие проекты получат рекомендацию в большую Сценарную лабораторию Свердловской киностудии.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

На «Джейн-фесте» анонсировали две новые экранизации романов Анны Джейн
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов
Подробнее
Вся производственная рать: итоги 2025 года для российских кинокомпаний
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 июля 2026 года
Подробнее
Официальная касса России: по кодексу
Подробнее
Гильдия сценаристов США подала иск против слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля
Подробнее
Фонд кино проведет питчинг семейных фильмов и проектов о Дальнем Востоке
Подробнее
Стала известна дата проведения Московской международной недели кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке 2» уступает первой части
Подробнее
«Холоп 3» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Газпром-Медиа» призвал повышать качество кино в борьбе за внутренний рынок
Подробнее
Эдгард Запашный спродюсирует байопик о Юрии Куклачеве
Подробнее
Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту уникальной авторской анимации
Подробнее
«Майкл» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
На «Слете аниматоров 2026» обсудили меры поддержки анимации в Москве и регионах
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова на первом месте
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационного кино
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую программу
Подробнее