Фестиваль «Одна шестая» начал прием заявок в Сценарную лабораторию

Ее кураторами станут сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев

Организаторы V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» объявили о кадровых изменениях в сценарной лаборатории и расширении критериев приема заявок – в юбилейном сезоне ее кураторами станут сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев.

В этом году лаборатория принимает заявки на проекты игровых короткометражных фильмов. Приоритет будет отдан историям, основанным на культурно-исторических событиях, фактах или легендах, связанных с Уралом, а также сценариям, действие которых разворачивается на территории Большого Урала. Дополнительным преимуществом станет потенциал развития проекта в полнометражный фильм.

К участию приглашаются авторы старше 18 лет из России и стран Евразии, имеющие не более двух реализованных проектов в фильмографии. Для подачи заявки необходимо предоставить синопсис, одну или несколько сцен сценария и мотивационное письмо. Прием заявок открыт до 10 августа на официальном сайте фестиваля.

В лабораторию отберут шесть участников, троим из которых организаторы компенсируют расходы на проезд и проживание. Лучшие проекты получат рекомендацию в большую Сценарную лабораторию Свердловской киностудии.

Фото: пресс-служба фестиваля