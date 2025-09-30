top banner

Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»

Автор: Никита Никитин

30 сентября 2025

Гран-при игрового конкурса досталось картине «Шамбала» Мина Бахадур Бхама

30 сентября в Екатеринбурге завершился IV Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая».

Гран-при игрового конкурса досталось картине ШАМБАЛА Мина Бахадур Бхама.

Награду за лучший национальный игровой дебют получила трагикомедия ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ Виталия Слепцова, а за лучший зарубежный игровой дебют – драма СМЕЛЬЧАКИ Ясмина Гордона. 

Полный список лауреатов
• Гран-при игрового конкурса – ШАМБАЛА, реж. Мин Бахадур Бхам (Непал) 
• Гран-при неигрового конкурса – У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА, реж. Иван Власов, Никита Сташкевич
• Лучший национальный игровой дебют – ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ, реж. Виталий Слепцов
• Лучший национальный неигровой дебют – ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин и ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин
• Лучший зарубежный игровой дебют – СМЕЛЬЧАКИ, реж. Ясмин Гордон (Швейцария) 
• Лучший зарубежный неигровой дебют – О ГЕРОЕ, реж. Петр Виневич (Дания)
• Лучший дебют на фестивале – актриса Мария Прокопьева (КРЫША, реж. Ирина Кано)
• Приз зрительских симпатий неигровой конкурсный программы – ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин)
• Приз зрительских симпатий игровой конкурсной программы – ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова
• Диплом «За личную историю» – БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА, реж. Александр Гринев
• Диплом за лучший актерский состав в неигровом кино – ЗАМОК, реж. Дэнни Бьянкарди, Вирджиния Нарделли, Стефано Ла Роза (Франция, Италия)
• Диплом «За любовь к героям» – МАСТЕРИЦЫ, реж. Габриэла Геролему (Греция)
• Диплом «За смелое аудиовизуальное решение» – ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский
• Диплом «За выбор героя» – ВЕЛОМАХЕШ, реж. Сухель Банерджи (Индия)
• Диплом «За лучшую кинематографическую работу» – ШАМБАЛА, реж. Мин Бахадур Бхам (Непал)

Фото: кадр из фильма ШАМБАЛА

