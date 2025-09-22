Фестиваль «Одна шестая» представил жюри

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября

Стал известен состав жюри IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге.

Победителей в конкурсе игрового кино выберут режиссер и телеведущий Александр Гордон, продюсер Анна Шалашина, кастинг-директор Владимир Голов, а также актер и режиссер Наур Гармелия.

Лауреатов документального конкурса определят креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга RUTUBE Екатерина Вульфович, звукорежиссер Евгений Горяинов, а также продюсер и директор дистрибуции и проката в АО «Казахфильм» Алмагуль Тлеуханова.

Напомним, что фильмом открытия смотра этого года станет приключенческая фантастика Алексея Чадова (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.