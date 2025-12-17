YouTube приобрел права на трансляцию премии «Оскар»
Автор: Илья Кувшинов
17 декабря 2025
Платформа будет демонстрировать церемонию по всему миру бесплатно
У премии Американской киноакадемии появился новый дом – с 2029 года «Оскар» будет бесплатно транслироваться на YouTube.
Сообщается, что платформа получила эксклюзивные мировые права на вещание мероприятия до 2033 года. Согласно договору, помимо самой церемонии подразумевается показ красной дорожки, а также трансляции других мероприятий Американской киноакадемии.
Напомним, что права стали доступны этой весной, когда истек срок соглашения с ABC, выступавшей многолетним вещателем мероприятия. Тем не менее, телесеть продолжит показывать «Оскар» до 2028 года включительно.
