ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма

Автор: БК

16 декабря 2025

Об этом заявила директор канала Тина Канделаки

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» и директор ТНТ Тина Канделаки рассказала о творческих планах на следующий год – предположительно, канал возьмется за переосмысление романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в качестве следующего новогоднего проекта.

«Многие спрашивают, насколько заранее мы думаем про следующий фильм. И хочу вам первым сообщить, что пятому фильму быть. Удивительно, но, скорее всего, это будет «Мастер и Маргарита». Мы можем сделать большую классику – не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», – отметила она.

Бессменная креативная команда новогодних проектов ТНТ в лице Андрей Шелкова, Максима Ткаченко, Миши Семичева и Романа Кима подчеркнула, что собираются перенести действие истории в атмосферу 90-х годов.

«Концептуально идея такая: «Мастер и Маргарита», но в период 90-х – со всеми культурными кодами, бандитскими паттернами и узнаваемыми образами из «Слова пацана», фильмов БУМЕР, БРАТ, ЖМУРКИ.  И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под «Черный бумер» – фанаты 90-х должны оценить», — отмечают режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.

Заинтересованность в участии в музыкальной комедии уже выразили Давид Манукян, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева и многие другие звезды. Во время обсуждения с командой также прозвучали имена Марины Кравец и Ольги Бузовой. В настоящий момент проект находится на стадии творческого поиска.

Фото: ТНТ

