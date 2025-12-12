top banner

Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

12 декабря 2025

Смотр пройдет с 11 по 22 февраля

Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется режиссеру Виму Вендерсу.

«На протяжении шести десятилетий он снимает фильмы, которые трогают и восхищают нас своей человечностью и ощущением чуда. Неуемная любознательность и глубокое владение киноязыком прослеживаются в каждой работе Вендерса», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.

76-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля. 

Фото: кадр со съемок фильма ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ

