Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
12 декабря 2025
Смотр пройдет с 11 по 22 февраля
Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется режиссеру Виму Вендерсу.
«На протяжении шести десятилетий он снимает фильмы, которые трогают и восхищают нас своей человечностью и ощущением чуда. Неуемная любознательность и глубокое владение киноязыком прослеживаются в каждой работе Вендерса», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.
76-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.
Фото: кадр со съемок фильма ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ
Самое читаемое
Okko рассказал о новинках декабряПодробнее
Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокатПодробнее
Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годовПодробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.Подробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмовПодробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»Подробнее
«Звездные войны» вернутся в кинопрокат в первозданном видеПодробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и студия CGF запускают курс «Введение в визуальные эффекты»Подробнее
«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваляПодробнее
Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 годуПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 декабря 2025 годаПодробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал наградыПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Волчок» возглавил прокатПодробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программуПодробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии ТурцииПодробнее
Фильмы – победители Дальневосточной кинопремии покажут в МосквеПодробнее
Вопрос ценыПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабряПодробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерахПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабряПодробнее
Новости по теме
Мишель Йео получит почетную награду БерлиналеПодробнее
Берлинский кинофестиваль и EFM объявили даты проведения в 2026 годуПодробнее
Берлинский кинофестиваль объявил состав жюриПодробнее
Берлинский кинофестиваль запускает конкурсную секцию дебютовПодробнее
Европейский кинорынок сменил директораПодробнее