top banner

Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

30 января 2025

Смотр откроется уже 13 февраля

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили жюри основного конкурса смотра.

Обладателей «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» в этот раз выберут режиссеры Мария Шрадер, Родриго Морено и Набиль Аюш, актриса Фань Бинбин, художник по костюмам Бина Дайгелер, а также кинокритик Эми Николсон. Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Тодд Хейнс.

Победителей в новой секции полнометражного игрового дебютного кино «Перспективы» назовут режиссер Мерьям Жубер, актриса Айса Майга и продюсер Мария Самора. Напомним, что помимо самого приза, лауреаты также получат премию в 50 тысяч евро от Общества по защите прав в кино и на телевидении (GWFF).

75-й Берлинале пройдет с 13 по 23 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг
Подробнее
Касса четверга: турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 января 2025 года
Подробнее
«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы
Подробнее
Касса России: турецкий «Холоп» слегка обогнал «Василия»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»
Подробнее
Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2025»
Подробнее
Власти Южной Кореи поддержат среднебюджетные фильмы для возрождения местной индустрии
Подробнее
Создатели байопика о Майкле Джексоне вынуждены переснимать фильм из-за юридических проблем
Подробнее
Из сказки – в реальность: итоги «новогодней битвы 2025»
Подробнее
«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве новинок зафиксирована ничья
Подробнее
В Москве состоялась премьера приключенческой комедии «Василий»
Подробнее
Международный кинофестиваль «Золотой ворон» завершил прием заявок
Подробнее
Поддали пару: итоги российского онлайн-проката в минувшем декабре и за весь 2024 год
Подробнее
Появились новые подробности программы форума CSTB.PRO.MEDIA
Подробнее

Новости по теме

Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра
Подробнее
Тильда Суинтон получит почетную награду Берлинале
Подробнее
Берлинале начал объявлять программу грядущего фестиваля
Подробнее
Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Подробнее