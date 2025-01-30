Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри

Смотр откроется уже 13 февраля

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили жюри основного конкурса смотра.

Обладателей «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» в этот раз выберут режиссеры Мария Шрадер, Родриго Морено и Набиль Аюш, актриса Фань Бинбин, художник по костюмам Бина Дайгелер, а также кинокритик Эми Николсон. Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Тодд Хейнс.

Победителей в новой секции полнометражного игрового дебютного кино «Перспективы» назовут режиссер Мерьям Жубер, актриса Айса Майга и продюсер Мария Самора. Напомним, что помимо самого приза, лауреаты также получат премию в 50 тысяч евро от Общества по защите прав в кино и на телевидении (GWFF).

75-й Берлинале пройдет с 13 по 23 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля