Берлинский кинофестиваль объявил даты проведения в 2027 году

Автор: Илья Кувшинов

24 марта 2026

77-й смотр состоится с 10 по 21 февраля

Стали известны даты проведения 77-го Берлинского международного кинофестиваля. Смотр пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года.

Отмечается, что церемония открытия состоится в среду – на один день раньше, чем в предыдущие годы. Награждение победителей, в свою очередь, состоится 19 февраля.

По словам директора фестиваля Триши Таттл, дополнительные два дня (20 и 21 февраля) позволят провести полноценные «зрительские дни» (Berlinale Publikumstage) для всех желающих посмотреть картины из программы Берлинале.

Европейский кинорынок (EFM) также получит дополнительный день – в 2027 году он пройдет с 9 по 16 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля

