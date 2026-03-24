Берлинский кинофестиваль объявил даты проведения в 2027 году
Автор: Илья Кувшинов
24 марта 2026
77-й смотр состоится с 10 по 21 февраля
Стали известны даты проведения 77-го Берлинского международного кинофестиваля. Смотр пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года.
Отмечается, что церемония открытия состоится в среду – на один день раньше, чем в предыдущие годы. Награждение победителей, в свою очередь, состоится 19 февраля.
По словам директора фестиваля Триши Таттл, дополнительные два дня (20 и 21 февраля) позволят провести полноценные «зрительские дни» (Berlinale Publikumstage) для всех желающих посмотреть картины из программы Берлинале.
Европейский кинорынок (EFM) также получит дополнительный день – в 2027 году он пройдет с 9 по 16 февраля.
Фото: официальный сайт фестиваля
