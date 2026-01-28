Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри
Автор: БК
28 января 2026
Возглавит его режиссер Вим Вендерс
Организаторы 76-го Берлинского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.
Обладателей «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» в этот раз выберут актриса Пэ Дуна, режиссеры Мин Бахадур Бам, Шивендра Сингх Дунгарпур, Рейнальдо Маркус Грин, Хикари, а также продюсер Ева Пушчинска. Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Вим Вендерс.
Победителей в секции полнометражного игрового дебютного кино «Перспективы» назовут продюсер София Алауи, режиссер Фридрих Хамбалек и куратор фестивалей Дорота Лех.
76-й Берлинале пройдет с 12 по 22 февраля.
Фото: официальный сайт фестиваля
