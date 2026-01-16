Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Старт смотру даст новая работа афганского режиссера Шарбану Садат

Организаторы грядущего Берлинале представили фильм открытия смотра – им станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MEN.

Картина является третьим из пяти запланированных фильмов Садат, основанных на произведениях писателя и актера Анвара Хашими. Премьеры двух прошлых проектов постановщицы – ВОЛК И ОВЦА и ПРИЮТ – состоялись в рамках каннского «Двухнедельника режиссеров».

76-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.

Фото: кадр из фильма NO GOOD MEN