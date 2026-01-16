Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
16 января 2026
Старт смотру даст новая работа афганского режиссера Шарбану Садат
Организаторы грядущего Берлинале представили фильм открытия смотра – им станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MEN.
Картина является третьим из пяти запланированных фильмов Садат, основанных на произведениях писателя и актера Анвара Хашими. Премьеры двух прошлых проектов постановщицы – ВОЛК И ОВЦА и ПРИЮТ – состоялись в рамках каннского «Двухнедельника режиссеров».
76-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.
Фото: кадр из фильма NO GOOD MEN
Самое читаемое
«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокатеПодробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокатеПодробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокатеПодробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премиюПодробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 годуПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 январяПодробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздникиПодробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикендаПодробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздникахПодробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементовПодробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосованиеПодробнее
Okko рассказал о новинках январяПодробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздникиПодробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историюПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 январяПодробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд годаПодробнее
Новости по теме
Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотраПодробнее
Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваляПодробнее
Мишель Йео получит почетную награду БерлиналеПодробнее
Берлинский кинофестиваль и EFM объявили даты проведения в 2026 годуПодробнее
Берлинский кинофестиваль объявил состав жюриПодробнее