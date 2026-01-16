top banner

Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

16 января 2026

Старт смотру даст новая работа афганского режиссера Шарбану Садат

Организаторы грядущего Берлинале представили фильм открытия смотра – им станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MEN.

Картина является третьим из пяти запланированных фильмов Садат, основанных на произведениях писателя и актера Анвара Хашими. Премьеры двух прошлых проектов постановщицы – ВОЛК И ОВЦА и ПРИЮТ – состоялись в рамках каннского «Двухнедельника режиссеров».

76-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.

Фото: кадр из фильма NO GOOD MEN

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздники
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее

Новости по теме

Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра
Подробнее
Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Мишель Йео получит почетную награду Берлинале
Подробнее
Берлинский кинофестиваль и EFM объявили даты проведения в 2026 году
Подробнее
Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее