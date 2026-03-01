top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

1 марта 2026

Новые «Елки», «Три кота», два проекта от A24 и многое другое

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» объявила дату выхода новой части новогоднего альманаха ЕЛКИ 13 – картина появится в прокате с 10 декабря. Помимо этого, в график релизов добавились сразу три новинки: ДЕНИ И МЭНИ (4 июня), МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА (1 октября) и ТРИ КОТА. ВОКРУГ СВЕТА (17 декабря).

«Вольга» выпустит 4 июня новый проект студии A24 – хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Главные роли в картине исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Марк Дюпласс. Драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ с Марком Эйдельштейном поменяла дату релиза – картина появится на экранах на неделю раньше запланированного, 2 апреля вместо 9-го.

«Централ Партнершип» поставил на 25 июня приключенческую ленту ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА.

«Русский Репортаж» заявил две новинки – документальный фильм ЛАЙЗА МИННЕЛЛИ: НЕВЕРОЯТНАЯ, НО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (19 марта) и мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX (23 апреля). В график релизов также вернулся хоррор БЕЗУМНАЯ СТАРУХА – теперь его выход на намечен на 16 июля. Еще компания планирует перевыпустить два аниме – МАЛЬЧИК И ПТИЦА Хаяо Миядзаки (26 марта) и ПАТЭМА НАОБОРОТ Ясухиро Есиура (7 мая). Драма «Я» ЗНАЧИТ «ЯСТРЕБ» сдвинулась с 12 марта на 9 апреля, а аниме ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА – с 16 апреля на 21 мая.

World Pictures перенес фильм ужасов ИНФЕРНО с 5 на 12 марта.

30 апреля Ray of Sun Pictures выпустит на экраны драму Егора Бероева КУКЛА, премьера которой состоялась в рамках фестиваля авторского кино «Зимний».

Три новинки анонсировала «Кинологистика» – ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МИРЕ СЛАДОСТЕЙ (7 мая), ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (11 июня) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА (25 июня).

HHG назвала новую дату выхода экшн-драмы ОДНАЖДЫ В ГАЗЕ. Обладатель приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля появится в прокате 30 июля.

9 апреля в кинотеатрах появится отечественная лента ПЛАНЕТА.

Фото: кадр из фильма МОМЕНТ 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
Подробнее
Россия стала четвертым по спросу рынком для французского кино в 2025 году
Подробнее
В Таиланде покажут новинки российского кино
Подробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее