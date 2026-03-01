Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года

Новые «Елки», «Три кота», два проекта от A24 и многое другое

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» объявила дату выхода новой части новогоднего альманаха ЕЛКИ 13 – картина появится в прокате с 10 декабря. Помимо этого, в график релизов добавились сразу три новинки: ДЕНИ И МЭНИ (4 июня), МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА (1 октября) и ТРИ КОТА. ВОКРУГ СВЕТА (17 декабря).

«Вольга» выпустит 4 июня новый проект студии A24 – хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Главные роли в картине исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Марк Дюпласс. Драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ с Марком Эйдельштейном поменяла дату релиза – картина появится на экранах на неделю раньше запланированного, 2 апреля вместо 9-го.

«Централ Партнершип» поставил на 25 июня приключенческую ленту ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА.

«Русский Репортаж» заявил две новинки – документальный фильм ЛАЙЗА МИННЕЛЛИ: НЕВЕРОЯТНАЯ, НО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (19 марта) и мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX (23 апреля). В график релизов также вернулся хоррор БЕЗУМНАЯ СТАРУХА – теперь его выход на намечен на 16 июля. Еще компания планирует перевыпустить два аниме – МАЛЬЧИК И ПТИЦА Хаяо Миядзаки (26 марта) и ПАТЭМА НАОБОРОТ Ясухиро Есиура (7 мая). Драма «Я» ЗНАЧИТ «ЯСТРЕБ» сдвинулась с 12 марта на 9 апреля, а аниме ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА – с 16 апреля на 21 мая.

World Pictures перенес фильм ужасов ИНФЕРНО с 5 на 12 марта.

30 апреля Ray of Sun Pictures выпустит на экраны драму Егора Бероева КУКЛА, премьера которой состоялась в рамках фестиваля авторского кино «Зимний».

Три новинки анонсировала «Кинологистика» – ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МИРЕ СЛАДОСТЕЙ (7 мая), ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (11 июня) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА (25 июня).

HHG назвала новую дату выхода экшн-драмы ОДНАЖДЫ В ГАЗЕ. Обладатель приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля появится в прокате 30 июля.

9 апреля в кинотеатрах появится отечественная лента ПЛАНЕТА.

Фото: кадр из фильма МОМЕНТ