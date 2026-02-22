Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Лучшим фильмом стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона
22 февраля в Royal Albert Hall состоялось вручение премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).
Лучшим фильмом по версии BAFTA стала БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона. Лучшим британским фильмом академики, в свою очередь, назвали драму ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» Хлои Чжао.
Ведущим церемонии выступил актер Алан Камминг.
Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший британский фильм – ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА
• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ
• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучшая актриса – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА)
• Лучший актер – Роберт Арамайо (Я РУГАЮСЬ)
• Лучшая актриса второго плана – Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)
• Лучший актер второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший фильм на иностранном языке – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• Лучший анимационный фильм – ЗВЕРОПОЛИС 2
Полный список победителей доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ