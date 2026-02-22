Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год

Лучшим фильмом стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона

22 февраля в Royal Albert Hall состоялось вручение премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

Лучшим фильмом по версии BAFTA стала БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона. Лучшим британским фильмом академики, в свою очередь, назвали драму ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» Хлои Чжао.

Ведущим церемонии выступил актер Алан Камминг.

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший британский фильм – ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА

• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ

• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучшая актриса – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА)

• Лучший актер – Роберт Арамайо (Я РУГАЮСЬ)

• Лучшая актриса второго плана – Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)

• Лучший актер второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший фильм на иностранном языке – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

• Лучший анимационный фильм – ЗВЕРОПОЛИС 2

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ