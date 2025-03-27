top banner

Стали известны номинанты на премию BAFTA Television Awards за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

27 марта 2025

Лидером по количеству упоминаний стал минисериал Netflix «Олененок»

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов на премию BAFTA Television Awards за 2024 год.

Лидером по количеству номинаций стал минисериал Netflix «Олененок», удостоенный восьми упоминаний.

Церемония вручения премии пройдет 11 мая.

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал
• «Голубые огни»
• «Шервуд»
• «Суперген»
• «Волчий зал: Зеркало и свет»

Лучший комедийный сериал
• «Альма ненормальна»
• «Голяк»
• «G’wed»
• «Людвиг»

Лучший минисериал
• «Олененок»
• «Пропавшие мальчики и феи»
• «Мистер Бейтс против почты»
• «Один день»

Лучший актер
• Дэвид Теннант («Соперники»)
• Гэри Олдман («Медленные лошади»)
• Ленни Джеймс («Мистер Ловерман»)
• Мартин Фриман («Ночные вызовы»)
• Ричард Гэдд («Олененок»)
• Тоби Джонс («Мистер Бейтс против почты»)

Лучшая актриса
• Анна Максвелл Мартин («Покуда я тебя не убью»)
• Билли Пайпер («Сенсация»)
• Лола Петтикрю («Ничего не говори»)
• Мариса Абела («Индустрия»)
• Моника Долан («Мистер Бейтс против почты»)
• Шарон Кларк («Мистер Ловерман»)

Лучший международный сериал
• «После той вечеринки»
• «Колин из бухгалтерии»
• «Ничего не говори»
• «Сегун»
• «Настоящий детектив: Страна ночи»
• «Вы не одиноки: Борьба с Ла-Манадой»

Фото: кадр из сериала «Олененок»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Warner Bros. потеряет на «Микки 17» более $75 млн
Подробнее
Минпросвещения России занялось утверждением списка фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 марта 2025 года
Подробнее
На «Суздальфесте» прошел совместный с «Союзмультфильмом» питчинг анимационных проектов
Подробнее
Касса четверга: «Пальма 2» возглавила прокат
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентом
Подробнее
Стали известны лауреаты премии «Ника» за 2024 год
Подробнее
Касса России: «Пальма 2» поднялась на вершину проката
Подробнее
РОСКИНО представило новые меры поддержки российских экспортеров кино и анимации
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах России в 2025 году
Подробнее
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервиса
Подробнее
Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне Борне
Подробнее
Съемки нового фильма Андрея Звягинцева начнутся в Риге осенью
Подробнее
«Суздальфест» объявил победителей
Подробнее
На «Суздальфесте» прошла панельная дискуссия «Роль фестивалей в развитии российской анимации»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» возглавила чарт
Подробнее
«Первый номер» с Евгением Цыгановым получит продолжение
Подробнее
Предварительная касса четверга: продолжение «Пальмы» вырвалось в лидеры
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 марта
Подробнее
Фестиваль «Мир знаний» объявил программу
Подробнее

Новости по теме

Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTA
Подробнее
Названы лауреаты премии BAFTA Television Awards
Подробнее
Стали известны победители кинопремии BAFTA по итогам 2021 года
Подробнее