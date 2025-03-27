Стали известны номинанты на премию BAFTA Television Awards за 2024 год

Лидером по количеству упоминаний стал минисериал Netflix «Олененок»

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов на премию BAFTA Television Awards за 2024 год.

Лидером по количеству номинаций стал минисериал Netflix «Олененок», удостоенный восьми упоминаний.

Церемония вручения премии пройдет 11 мая.

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал

• «Голубые огни»

• «Шервуд»

• «Суперген»

• «Волчий зал: Зеркало и свет»



Лучший комедийный сериал

• «Альма ненормальна»

• «Голяк»

• «G’wed»

• «Людвиг»

Лучший минисериал

• «Олененок»

• «Пропавшие мальчики и феи»

• «Мистер Бейтс против почты»

• «Один день»

Лучший актер

• Дэвид Теннант («Соперники»)

• Гэри Олдман («Медленные лошади»)

• Ленни Джеймс («Мистер Ловерман»)

• Мартин Фриман («Ночные вызовы»)

• Ричард Гэдд («Олененок»)

• Тоби Джонс («Мистер Бейтс против почты»)

Лучшая актриса

• Анна Максвелл Мартин («Покуда я тебя не убью»)

• Билли Пайпер («Сенсация»)

• Лола Петтикрю («Ничего не говори»)

• Мариса Абела («Индустрия»)

• Моника Долан («Мистер Бейтс против почты»)

• Шарон Кларк («Мистер Ловерман»)

Лучший международный сериал

• «После той вечеринки»

• «Колин из бухгалтерии»

• «Ничего не говори»

• «Сегун»

• «Настоящий детектив: Страна ночи»

• «Вы не одиноки: Борьба с Ла-Манадой»

Фото: кадр из сериала «Олененок»