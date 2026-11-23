Главные роли в картине исполнят Джесси Бакли, Киллиан Мерфи и Марк Райлэнс

Стивен Спилберг анонсировал новый проект – он снимет вестерн по мотивам романа Кевина Барри «Сердце зимой» (The Heart in Winter).

Сценарий грядущей картины напишет Пол Томас Андерсон, а главные роли исполнят Джесси Бакли, Киллиан Мерфи и Марк Райлэнс.

В центре сюжета – двое беглецов, которые пытаются найти свое место на американском Западе. По словам Спилберга, Бакли и Мерфи с самого начала были его главными кандидатами на роли, поскольку он не представлял в этих образах других актеров.

Продюсерами выступят сам Спилберг, Пол Томас Андерсон, Кристи Макоско Кригер и Сара Мерфи. Съемки планируется начать зимой 2027 года, а премьера намечена на 2028-й.

Фото: кадр со съемок фильма ФАБЕЛЬМАНЫ