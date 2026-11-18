Предпродажи уикенда: «Увидеть все» впереди всех
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сказку КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK), комедию ДЕДМОБИЛЬ (CAO), байопик РОККИ – ЭТО Я (EXP), документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG) и криминальный триллер БУМАЖНЫЙ ТИГР (PRD).
Удивительные показатели для документального проекта демонстрирует УВИДЕТЬ ВСЕ. Предстартовая активность аудитории мегаполисов принесла картине Нэйтана Филдера и Ланса Оппенгейма более 7,5 млн рублей. Столь высокие предпродажи, скорее всего, обусловят не самый высокий множитель ленты по итогам уикенда, но так или иначе на данном этапе новинка уже превзошла как игровые биографические истории ТОНИ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 13,8 млн), МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,3 млн) и МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), так и, например, один из самых известных релизов А24 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн). Также позади остались пользовавшиеся в том числе и у широкой аудитории арт-мейнстримные фильмы ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (6 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), и АНОРА (4 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|УВИДЕТЬ ВСЕ
|7,503
|ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»
|5,978
|АНОРА
|4,131
|ТОНИ
|1,857
|МАДАМ КЛИКО
|1,618
|МАРИЯ
|1,121
|ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|1,117
Картина Питера Фаррели РОККИ – ЭТО Я с учетом сеансов с субтитрами предварительно заработала 1,6 млн рублей. Лента уступила предпродажам лент МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (6,9 млн рублей, стартовые сборы – 69,2 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн), но превзошла показатели ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ (554,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн).
В свою очередь, триллер БУМАЖНЫЙ ТИГР предварительно освоил 348,6 тысячи рублей. Новинка проиграла другим релизам компании «Парадиз», МАРЛОУ (786,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн) и ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но в то же время обогнала остросюжетные проекты НОРМАЛ (256,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и ДИСПЕТЧЕР (103 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|6,894
|ФЕРРАРИ
|2,030
|РОККИ – ЭТО Я
|1,609
|МАРЛОУ
|0,787
|ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
|0,555
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|0,425
|БУМАЖНЫЙ ТИГР
|0,349
|НОРМАЛ
|0,257
|ДИСПЕТЧЕР
|0,103
Комедия ДЕДМОБИЛЬ предварительно собрала 1,3 млн рублей. Новинка выступила вровень с картиной ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (1,35 млн рублей, стартовые сборы – 37,5 млн) и обошла ленты РОБОНЯНЯ (855,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), НЕ ПО-ДЕТСКИ (149,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,4 млн) и ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|1,352
|ДЕДМОБИЛЬ
|1,329
|РОБОНЯНЯ
|0,855
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|0,149
|ЮРА-ДВОРНИК
|0,113
Фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО предварительно заработало 851,6 тысячи рублей. Новинка оставила позади аналог КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,2 млн), но уступила лентам МОРОЗКО (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 88,3 млн) СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн), ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 75,8 млн) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОРОЗКО
|3,079
|СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
|2,806
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|2,104
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|1,118
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|0,946
|КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0,852
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|0,662
Фото: кадр со съемок фильма УВИДЕТЬ ВСЕ
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18.11.2026 Автор: Никита Никитин