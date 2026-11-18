Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сказку КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK), комедию ДЕДМОБИЛЬ (CAO), байопик РОККИ – ЭТО Я (EXP), документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG) и криминальный триллер БУМАЖНЫЙ ТИГР (PRD).

Удивительные показатели для документального проекта демонстрирует УВИДЕТЬ ВСЕ. Предстартовая активность аудитории мегаполисов принесла картине Нэйтана Филдера и Ланса Оппенгейма более 7,5 млн рублей. Столь высокие предпродажи, скорее всего, обусловят не самый высокий множитель ленты по итогам уикенда, но так или иначе на данном этапе новинка уже превзошла как игровые биографические истории ТОНИ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 13,8 млн), МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,3 млн) и МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), так и, например, один из самых известных релизов А24 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн). Также позади остались пользовавшиеся в том числе и у широкой аудитории арт-мейнстримные фильмы ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (6 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), и АНОРА (4 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) УВИДЕТЬ ВСЕ 7,503 ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» 5,978 АНОРА 4,131 ТОНИ 1,857 МАДАМ КЛИКО 1,618 МАРИЯ 1,121 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ 1,117

Картина Питера Фаррели РОККИ – ЭТО Я с учетом сеансов с субтитрами предварительно заработала 1,6 млн рублей. Лента уступила предпродажам лент МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (6,9 млн рублей, стартовые сборы – 69,2 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн), но превзошла показатели ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ (554,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн).

В свою очередь, триллер БУМАЖНЫЙ ТИГР предварительно освоил 348,6 тысячи рублей. Новинка проиграла другим релизам компании «Парадиз», МАРЛОУ (786,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн) и ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но в то же время обогнала остросюжетные проекты НОРМАЛ (256,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и ДИСПЕТЧЕР (103 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 6,894 ФЕРРАРИ 2,030 РОККИ – ЭТО Я 1,609 МАРЛОУ 0,787 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 0,555 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 0,425 БУМАЖНЫЙ ТИГР 0,349 НОРМАЛ 0,257 ДИСПЕТЧЕР 0,103

Комедия ДЕДМОБИЛЬ предварительно собрала 1,3 млн рублей. Новинка выступила вровень с картиной ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (1,35 млн рублей, стартовые сборы – 37,5 млн) и обошла ленты РОБОНЯНЯ (855,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), НЕ ПО-ДЕТСКИ (149,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,4 млн) и ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! 1,352 ДЕДМОБИЛЬ 1,329 РОБОНЯНЯ 0,855 НЕ ПО-ДЕТСКИ 0,149 ЮРА-ДВОРНИК 0,113

Фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО предварительно заработало 851,6 тысячи рублей. Новинка оставила позади аналог КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,2 млн), но уступила лентам МОРОЗКО (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 88,3 млн) СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн), ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 75,8 млн) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МОРОЗКО 3,079 СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА 2,806 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2,104 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 1,118 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,946 КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 0,852 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662

Фото: кадр со съемок фильма УВИДЕТЬ ВСЕ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

18.11.2026 Автор: Никита Никитин