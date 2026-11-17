Главной российской премьерой недели обещает стать очередная сказочная история КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK). В активе картины яркий хай-концепт о встрече реального и вымышленного миров, напоминающий ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, и яркие перформансы в исполнении завидного актерского состава (Александр Горбатов, Павел Деревянко, Иван Колесников, Лукерья Ильяшенко, Агата Дранга, Артур Ваха). Другое дело, что лента выходит в прокат в не самый удачный момент: на рынке наблюдается переизбыток сказок, в частности, в кинотеатрах еще идет довольно похожий МОРОЗКО, плюс в целом тренд на снижение интереса к жанру проявляет себя с каждой неделей все настойчивее. Но все же за счет сильных сторон картина должна сформировать положительный «сарафан» на длинной дистанции. В текущих условиях смелый ориентир на сборы новинки предлагают прошлогоднее городское фэнтези ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн и 253 тысячи зрителей) и уже упомянутый МОРОЗКО (88,3 млн и 235 тысяч зрителей), а более сдержанно-реалистичный прогноз можно выстраивать с оглядкой на недавнюю ЦАРЕВНУ НЕСМЕЯНУ (75,8 млн и 169 тысяч зрителей) и СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА (55,6 млн и 163 тысячи зрителей).

На часть семейной аудитории также претендует комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO). Впрочем, главная цель картины – привлечение внимания регионального зрителя, который наверняка среагирует на возможность проследить на большом экране за динамикой отношений героев Юрия Стоянова и Сергея Бурунова. Первый сыграл в фильме назадачливого водителя-пенсионера, второй подарил свой голос «умному такси». Отдельный козырь картины – участие милого пса. Дистрибьютор и продюсеры выпускают проект в сопровождении поддержки холдинга «Газпром-Медиа», телеканала «Россия 1» и всех их ресурсов, включая радиостанции. Все это настраивает на позитивный лад в отношении новинки, что, впрочем, не отменяет фактора сокращения спроса на комедии. А ведь данный тренд, в отличие от только что начавшейся усталости зрителей от сказок, наблюдается уже больше года. Хочется верить, что лента все же попадет на старте в диапазон между ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (37,5 млн и 96 тысяч проданных билетов) и КОММЕНТИРУЙ ЭТО (52,5 млн и 105 тысяч зрителей).

Также в предстоящий уикенд выходит сразу несколько картин, которые могут удивить кинотеатры своими сборами. Первая их них – лента Питера Фаррелли РОККИ – ЭТО Я (EXP). Реальная история о том, чем на заре карьеры приходилось жертвовать Сильвестру Сталлоне, чтобы реализовать сценарий собственноручно написанной боксерской драмы и на десятилетия вперед превратиться в кинозвезду первой величины, еще до выхода в прокат снискала славу безоговорочного зрительского хита. У ленты сформировалась безупречная репутация как в среде активной киноаудитории мегаполисов, так и в кругу представителей кинотеатров, которые смогли посмотреть ленту целиком на петербургском Контент Форуме. Если новинка выступит по верхней границе ожиданий и повторит показатели аналогов МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (69,2 млн и 102 тысячи зрителей) и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (66,8 млн и 202 тысячи зрителей), это даст ей шанс опередить российские новинки, рассмотренные выше.

Вероника Скурихина: «РОККИ – ЭТО Я – стопроцентный краудплизер, но с поправкой на тех, кому знакомо название исходного фильма или кто ценит Сильвестра Сталлоне и заинтересован в художественном изложении истории, которую сам Слай уже не раз рассказывал в интервью и документальном фильме. Это безопасное кино, которое с каждым кадром лишь усиливает свое мотивационное влияние и ведет к заведомо счастливому концу. Визуальное сходство актера и точные реконструкции знаменитых кадров также усиливают ощущение комфорта от этого фильма. Его легко смотреть и советовать».

Главная темная лошадка недели – УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Экспериментальная документальная картина студии А24 и режиссеров Нэйтана Филдера и Ланса Оппенгейма уже успела произвести сенсацию в США, показав на старте второй лучший старт для документального кино, а еще через две недели и вовсе возглавив бокс-офис. Сопоставимого культурного феномена не наблюдалось во времен выхода ФАРЕНГЕЙТА 9/11. Слава о фильме как о кинособытии, не имеющего аналогов, уже дошла и до нашей страны. По этой причине можно предположить, что новинка произведет фурор и среди российской продвинутой аудитории, однако точно оценить масштабы предстоящего феномена не представляется возможным. УВИДЕТЬ ВСЕ – пример проекта, который выламывается из любых кассовых шаблонов. Отдаленными референсами здесь могут служить релизы, чья событийность строится не столько на самой истории, сколько через внешние обстоятельства их создания, как, например, МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы (12,7 млн и 20 тысяч зрителей) или фильм по мотивам событий вокруг общественного движения #MeToo СКАНДАЛ (18,4 млн и 57 тысяч зрителей).

Илья Кувшинов: «До финальных кадров авторы ставят под сомнение правдивость слов и действий своих героев (Элизабет Холмс и ее супруга Билли), что придает уже, казалось бы, известной истории динамику и свежесть. Стоит отметить стильное визуальное воплощение картины, построенной, как и обещает трейлер, на выразительных и говорящих за себя крупных планах. Лента Филдера и Оппенгейма вряд ли привлечет в залы случайных зрителей, однако спрогнозировать ее кассовый результат крайне тяжело, ведь у картины буквально нет прямых аналогов. Не добавляет оптимизма и хронометраж почти в три часа. Тем не менее у проекта есть шанс поработать вдолгую на фоне «сарафана» и шума в оскаровской гонке, ведь УВИДЕТЬ ВСЕ может стать первой документальной картиной, получившей номинацию в главной категории, «Лучший фильм».

В числе перевыпусков на этой неделе – картина Джима Джармуша ПАТЕРСОН (INK) и культовый корейский фильм ужасов ПОЕЗД В ПУСАН (KAP).

Ценители авторского кино могут обратить внимание на участника основного конкурса Канн БУМАЖНЫЙ ТИГР (PRD) и обладателя награды за «лучший дебют» последнего кинофестиваля «Маяк» БЫЛО НЕ БЫЛО (VRT).

Также в прокат выйдут мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP), хорроры АСТРАЛ. ИНОЙ МИР (WP) и МАМА. ЗЛО ВНУТРИ (NKI) и семейные приключения ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ (SBF).

В пиратском сегменте станут доступны фэнтези СКРУДЖ и фантастика ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ, однако на основную кассу существенного влияния она не окажут в силу ограниченности спроса.

Фото: кадр из фильма УВИДЕТЬ ВСЕ

17.11.2026 Автор: Никита Никитин