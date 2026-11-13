top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Рождение империи» снова в лидерах

Предварительная касса четверга: «Рождение империи» снова в лидерах

Автор: Георгий Романов

13 ноября 2026

В топ-10 попало сразу пять новинок

Согласно предварительным данным, лидером четверга в третий раз подряд стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Проект заработал в районе 15,4 млн рублей (37,5 тысяч зрителей), что к вечеру воскресенья должно пополнить его копилку дополнительными 100-120 млн рублей.

Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с Майкой Монро в главной роли освоил в стартовый день 5,3 млн рублей (9,98 тысяч зрителей) и расположился на третьей строчке таблицы лучших релизов четверга. Подобный результат позволяет рассчитывать на сборы в районе 28-32 млн рублей по итогам уикенда.

Биографическая лента Веры Сторожевой ЛИЛЯ (AK) заняла пятую строчку чарта. Заработанные в первый день 3,8 млн рублей по итогам уикенда должны превратиться в 20-25 млн рублей.

Российский триллер ЛЕС (CPF), основанный на романе Светланы Тюльбашевой, стартовал с седьмого места, заработав 2,3 млн рублей. К концу уикенда в активе новинки может оказаться 10-14 млн рублей.

С восьмого места начал прокат отечественный семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Новинка записала на свой счет чуть больше 1,9 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю должно обеспечить ей порядка 20-25 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнул таблицу семейный релиз ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP), в активе которого за первый день проката оказалось 1,6 млн рублей. По итогам уикенда проект может рассчитывать на результат в районе 12-16 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Представлен финальный трейлер сериала «Тайный город»
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 ноября 2026 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Международная касса: японская «Годзилла» столкнулась с самым дорогим фильмом Индии
Подробнее
Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» вновь забирает золото
Подробнее
Смена руководства в DC Studios: почему Skydance избавилась от Джеймса Ганна и Питера Сафрана?
Подробнее
Сенат Италии одобрил реформу кинематографической отрасли
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Роберт Паттинсон и Николас Холт оказались в числе претендентов на роль нового Джеймса Бонда
Подробнее
ИРИ вышел из участия в сериале «Айда!»
Подробнее
Госдума рассмотрит введение штрафов за контент с дискредитацией традиционных ценностей
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 ноября
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
«Падает снег» примет участие в конкурсе фестиваля в Италии
Подробнее
Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководство DC Studios
Подробнее
The New York Times начал переговоры о покупке Letterboxd
Подробнее
Официальная касса России: «Рождение империи» сохранило лидерство
Подробнее