Предварительная касса четверга: «Рождение империи» снова в лидерах

В топ-10 попало сразу пять новинок

Согласно предварительным данным, лидером четверга в третий раз подряд стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Проект заработал в районе 15,4 млн рублей (37,5 тысяч зрителей), что к вечеру воскресенья должно пополнить его копилку дополнительными 100-120 млн рублей.

Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с Майкой Монро в главной роли освоил в стартовый день 5,3 млн рублей (9,98 тысяч зрителей) и расположился на третьей строчке таблицы лучших релизов четверга. Подобный результат позволяет рассчитывать на сборы в районе 28-32 млн рублей по итогам уикенда.

Биографическая лента Веры Сторожевой ЛИЛЯ (AK) заняла пятую строчку чарта. Заработанные в первый день 3,8 млн рублей по итогам уикенда должны превратиться в 20-25 млн рублей.

Российский триллер ЛЕС (CPF), основанный на романе Светланы Тюльбашевой, стартовал с седьмого места, заработав 2,3 млн рублей. К концу уикенда в активе новинки может оказаться 10-14 млн рублей.

С восьмого места начал прокат отечественный семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Новинка записала на свой счет чуть больше 1,9 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю должно обеспечить ей порядка 20-25 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнул таблицу семейный релиз ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP), в активе которого за первый день проката оказалось 1,6 млн рублей. По итогам уикенда проект может рассчитывать на результат в районе 12-16 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ