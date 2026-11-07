Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start

Продолжение «Хутора», «Айда!» и новые серии популярных сериалов

В числе премьер, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в ноябре – второй сезон авантюрной комедии «Хутор». Главные роли в продолжении сериала о перевоспитании в суровых условиях вновь исполнили Сергей Романович и Гоша Куценко.

Помимо этого, пользователей сервиса ждут криминальная драма «Айда!», интеллектуальное шоу на стыке науки и искусства «Вызов Софико», новые серии комедии «ИИнга», продолжение второго сезона «Истории его служанки», а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Айда!» (криминальная драма, реж. Олег Асадулин)

Основанная на реальных событиях криминальная драма рассказывает о том, как в Казани конца 70-х банда «Тяп-ляп» положила начало новому типу организованной преступности – «братве», и о том, как уголовный розыск, КГБ и прокуратура объединили усилия для ее разгрома. По сюжету, подросток Гриша из привилегированной семьи переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-ляп» Захаревич – умный, образованный и амбициозный психиатр-манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку.

КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (приключения, реж. Алексей Нужный)

Энергичный школьник Иван Добрынин обожает комиксы про супергероев, а русские народные сказки считает скучными и давно устаревшими. Но однажды, будучи в деревне у дедушки с бабушкой, мальчик прячется в большом сундуке и неожиданно переносится в волшебное Тридевятое царство. Его жители видят в Иване спасителя, ведь сказочному миру грозит большая опасность: надвигающийся туман вот-вот сотрет былинных героев из памяти современных людей. Мальчику предстоит пройти испытания, чтобы сохранить Тридевятое царство, а заодно научится состраданию, милосердию и помощи тому, кто в беде.

СДЕЛАНО В МИЛАНЕ. ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ (документальный, реж. Джон Маджо)

Послевоенный Милан – город, где на развалинах старого мира рождается новая эстетика. Молодой Джорджо Армани, сын провинциального фармацевта, начинает путь с витрин универмага, не подозревая, что однажды перевернет представление о современной одежде. Первое и последнее экранное интервью модельера ведет зрителя через десятилетия – от дебютных эскизов и работы ассистентом до основания собственного Дома моды.

С 9 ноября:

«Вызов Софико. Новый сезон» (документальный, реж. Игорь Мирзоев)

Автор и ведущая проекта Софико Шеварднадзе приглашает принять участие в дискуссии известных деятелей искусства – музыкантов, актеров, режиссеров, а также выдающихся ученых, в том числе лауреатов и членов научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». В ходе беседы они ищут неожиданные точки соприкосновения между научными открытиями и творческими процессами, обсуждают прошлое, настоящее и будущее. Первый сезон «Вызова Софико» вызвал большой интерес зрителей. Выпуски проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») на разных площадках собрали больше 4 миллионов просмотров. Новый сезон обещает быть не менее увлекательным: среди участников дирижер Филипп Чижевский, актер Лев Зулькарнаев, специалист по психофизиологии и нейроинтерфейсам Александр Каплан, математик Александра Скрипченко и другие. Планируется, что в проекте также примут участие балерина Светлана Захарова и пианист Борис Березовский.

«ИИнга» (комедия, реж. Анатолий Колиев)

новые серии – 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 ноября

Мэр Новоправдинска Александр Щупкин – блестящий циник, привыкший жить в мире, где все держится на понятиях, компромиссах и серых схемах. Все меняется, когда местный айтишник Юра предлагает мэрии протестировать его разработку – ИИ-модель «ИИнга» (Искусственный Интеллект Новоправдинской Городской Администрации). Когда мэр улетает в отпуск, нейросеть временно занимает его место и начинает честно и эффективно управлять городом не без помощи учительницы Инги Петровны, чью внешность Юра позаимствовал для цифрового аватара. После возвращения мэра нейросеть отказывается подчиняться, угрожая компроматом. Теперь Щупкин вынужден сотрудничать с «ИИнгой» и ее реальным прототипом, постепенно проникаясь симпатией к обеим. Но перемены в городе устраивают не всех: в планы местного бизнесмена прозрачность и цифровизация не входят.

«История его служанки», 2-й сезон (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

новые серии – 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября

После разрыва помолвки Анны Авериной и Николая Шереметьева герои продолжают жить под одной крышей, но между ними остается слишком много невысказанного. Муратов продолжает обольщать Анну, невольно проникаясь к ней искренней симпатией. В то время как граф все больше проводит времени в обществе Аполлинарии.

«Таргет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Данияр Болотбеков, Василий Куценко)

финал сезона – 12 ноября

После пожара, потрясшего элитную школу Alma, Марк и его одноклассники пытаются вернуться к нормальной жизни. В больничной палате Диас рассказывает Марку, что поджег школу из-за угроз, которые получал от неизвестного. Несмотря на предательство, Марк прощает друга. Тем временем школа переезжает в новое здание – для ребят это возможность начать все заново и оставить произошедшее в прошлом. С началом нового учебного года появляется следователь, который начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоял за поджогом. В классе также появляется новый ученик – Руслан Векимов. Он быстро сближается с Айлин, и Марк начинает ревновать. Но прошлое не отпускает – таргеты возвращаются. Теперь они предупреждают о новом преступлении – похищении ученика школы. Марк и его друзья вновь объединяются, чтобы предотвратить трагедию и попытаться изменить будущее.

Также в ноябре:

«Хутор», 2-й сезон (комедия, реж. Илья Силаев)

Во втором сезоне авантюрной комедии о столичном криптокоуче Артеме, сбежавшем от кредиторов в лес и попавшем в необычную общину – Хутор, привычный уклад жизни на Хуторе меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши. Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок». Теперь Бате приходится мириться с потоком городских гостей, которые привозят с собой гаджеты, шум и все то, от чего он так пытался отгородить общину. Кроме того, на Хуторе появляется бывшая жена Бати Нина, а вместе с ней – тот самый сын Илья, которого Батя потерял в лесу двадцать лет назад. Появление Ильи становится испытанием и для Бати, и для Артема, который уже планирует свадьбу с Ладой.

Фото: кадр из сериала «Хутор»